Casa, welfare e giovani: i sindacati chiedono un ruolo stabile nelle scelte dei Comuni lecchesi

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L'incontro a Bellano

Le organizzazioni sindacali illustrano i risultati del confronto con le amministrazioni lecchesi su casa, welfare, fiscalità sociale e servizi ai cittadini

“In più casi sono stati gli stessi Comuni a sollecitare un contributo attivo delle organizzazioni sindacali”, spiegano CGIL, CISL e UIL nel fare il punto sul percorso di concertazione nel Lecchese

LECCO – Dal tema dell’emergenza abitativa ai servizi sociali, fino alle politiche per i giovani e alla gestione degli appalti pubblici. È su questi fronti che CGIL, CISL e UIL, insieme alle rispettive federazioni dei pensionati, rivendicano un coinvolgimento sempre più diretto nella programmazione delle amministrazioni comunali della provincia di Lecco.

“In più casi sono stati gli stessi Comuni a sollecitare un contributo attivo delle organizzazioni sindacali, riconoscendole come interlocutrici affidabili nella lettura dei bisogni del territorio”, spiegano, tracciando un bilancio del percorso di concertazione sviluppato negli ultimi mesi tra i Comuni della sponda orientale del Lario e della Brianza lecchese.

L’incontro a Galbiate

Tra i dossier ritenuti prioritari c’è quello dell’abitare. Ad Abbadia Lariana e Missaglia il confronto si è inserito nella revisione dei Piani di governo del territorio, con l’obiettivo di affrontare il tema dell’accesso alla casa per giovani coppie e famiglie in difficoltà, dell’efficientamento energetico del patrimonio pubblico e dell’incremento dell’edilizia sociale a canone calmierato. Anche Valmadrera ha coinvolto i sindacati nei tavoli dedicati alle politiche abitative.

Sul versante del welfare, le organizzazioni evidenziano gli 800 mila euro stanziati dal Comune di Bellano per interventi di sostegno sociale e prevenzione della demenza senile, oltre alla scelta di assorbire gli aumenti della Tari e alla valutazione di una no tax area sull’addizionale Irpef fino a 15 mila euro di reddito. Una misura che, ricordano, è già applicata ad Abbadia Lariana.

Un altro capitolo riguarda il patrimonio di edilizia pubblica. A Calolziocorte, secondo i dati riportati dai sindacati, sono presenti oltre 300 alloggi tra immobili comunali e ALER, mentre a Galbiate se ne contano più di cento. Numeri che, spiegano, “mettono le amministrazioni di fronte a una complessa sfida gestionale”, anche nei rapporti con ALER. Nel Meratese viene inoltre indicato come strumento di supporto il Fondo garanzia affitti, mentre a Casatenovo è stata deliberata la riqualificazione di un immobile comunale da destinare ad alloggi di emergenza per nuclei familiari sfrattati.

L'incontro ad Abbadia Lariana
L’incontro ad Abbadia Lariana

Il confronto con le amministrazioni si è esteso anche ai servizi sociali e alle politiche giovanili. Nell’Ambito di Lecco viene confermato il rafforzamento della figura del Custode sociale, mentre a Calolziocorte è stato avviato un progetto di educativa di strada contro il disagio giovanile, successivamente sviluppato anche a Robbiate, Verderio e Paderno d’Adda. A Robbiate ha preso forma il progetto “L’Isola che non c’è” a Villa Della Concordia, finanziato da Regione Lombardia, mentre Galbiate ha affidato all’associazione Vibes nuovi spazi dedicati alle discipline urbane.

Tra i temi affrontati figurano anche la sicurezza estiva ad Abbadia Lariana, il protocollo sugli appalti pubblici proposto a Calolziocorte e la gestione associata della Polizia locale tra Valmadrera, Oliveto Lario, Malgrate e Civate.

I sindacati chiedono infine una soluzione per garantire la continuità dei punti digitali territoriali, oggi a rischio per l’esaurimento dei finanziamenti regionali. “Il percorso avviato nei Comuni rivieraschi del Lario e della Brianza lecchese dimostra che, attraverso una costante e reciproca sollecitazione tra istituzioni e rappresentanze sociali, è possibile governare il cambiamento, traducendo la spesa pubblica in un investimento mirato per la qualità della vita di tutta la cittadinanza”, concludono CGIL, CISL e UIL.

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