CasAmica: 6 mila notti di accoglienza nel 2020 per malati e personale sanitario

Nell’anno dell’emergenza sanitaria, CasAmica ha ospitato il 70% in più di persone rispetto al passato

Struttura di supporto per i sanitari in trasferta e per i pazienti positivi al Covid a cui è stato dedicato un intero piano

LECCO – Accoglienza del personale sanitario impegnato nell’emergenza coronavirus, assistenza psicologica, housing sociale e un intero piano dedicato ad ospitare, in piena sicurezza, i pazienti positivi al Covid-19 in convalescenza. CasAmica onlus, organizzazione di volontariato che da 35 anni si prende cura delle persone costrette a viaggiare per sottoporsi a cure mediche, ha messo a disposizione la propria struttura di Via alla Rovinata per supportare l’ATS Monza-Brianza, l’ospedale Manzoni e l’intera cittadinanza di Lecco.

Nel 2020 CasAmica Lecco ha offerto complessivamente più di 6 mila notti di accoglienza, oltre il 70 per cento in più rispetto allo scorso anno. “La mission di CasAmica è offrire una stanza accogliente e il calore di una grande famiglia a tutti coloro che ne hanno bisogno – sottolinea il direttore di CasAmica onlus Stefano Gastaldi – e anche in questo difficile momento abbiamo voluto fare la nostra parte, garantendo una risposta tempestiva alle nuove esigenze nate sul territorio in seguito alla pandemia”.

Per accogliere i pazienti positivi al Covid-19 in convalescenza CasAmica ha circoscritto un intero piano della propria struttura di via alla Rovinata, attivato personale dedicato e aperto un ingresso utilizzato esclusivamente per questa tipologia di accoglienza. “Siamo in grado di ospitare fino a sei persone in contemporanea e il servizio è a pieno regime dall’inizio di febbraio” aggiunge Gastaldi. Il piano dedicato ai pazienti Covid-19 è completamente isolato dal resto della struttura, che rimane un punto di riferimento sicuro per i migranti della salute e per l’intera comunità di Lecco.

In questi difficili mesi CasAmica Lecco ha ospitato anche 19 medici e infermieri impegnati nella gestione dell’emergenza e attivato un progetto di sostegno psicologico per il personale sanitario impegnato nei reparti Covid e per tutti coloro che, segnalati dai medici di base, hanno riportato gravi disturbi a causa dell’emergenza. Il servizio è stato sviluppato a Lecco e Crema e ha offerto sostegno a più di 250 persone.

Parallelamente alle attività legate all’emergenza Covid-19 e a quelle di accoglienza a favore delle persone costrette a spostarsi per sottoporsi a cure mediche, in questi mesi CasAmica Lecco ha accolto anche alcuni nuclei familiari del territorio rimasti temporaneamente senza casa a causa dei danni provocati da un’alluvione e da un incendio.