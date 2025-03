Casatenovo. Grande partecipazione all’incontro sull’adozione

L’incontro intitolato “Adozione aperta e adozione mite: nuovi orizzonti adottivi tra sfide e opportunità”

È intervenuto Emanuele Zanaboni, psicologo, psicoterapeuta e Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano

CASATENOVO – Grande partecipazione all’incontro organizzato da “Raccontiamo l’Adozione Odv” e “Famiglie in Cerchio” presso la Sala Civica Villa Facchi di Casatenovo. Un folto pubblico ha partecipato a un dibattito approfondito sul tema “Adozione aperta e adozione mite: nuovi orizzonti adottivi tra sfide e opportunità”, con l’intervento di Emanuele Zanaboni, psicologo, psicoterapeuta e Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano. L’incontro è stato moderato dalla Dott.ssa Sara Donadoni, psicologa e psicoterapeuta, e dalla Dott.ssa Noemi Galli, assistente sociale.

Oltre a illustrare le differenze sostanziali tra i due tipi di adozione (sempre nel contesto della Legge n. 144/83), il relatore ha spiegato perché il Tribunale di Milano, durante gli incontri con le coppie, indaga anche la loro disponibilità, sempre nell’esclusivo interesse del minore, ad accogliere figli che necessitano di mantenere un legame con la loro famiglia di origine, preservando così un filo di continuità con le loro figure di riferimento.

Le giovani coppie, sia quelle in procinto di intraprendere il percorso adottivo sia quelle in attesa di una chiamata dal Tribunale per l’abbinamento con un bambino, insieme ai genitori adottivi e affidatari presenti, hanno avuto l’opportunità di approfondire le opportunità e le criticità legate alle due forme di adozione. Molte sono state le domande e gli interventi spontanei che hanno alimentato un vivace dibattito sull’iter adottivo presso il Tribunale, sul rischio giuridico, sul diritto all’accesso alle origini e sulle implicazioni della trasformazione di un affido in adozione.

Nonostante il profondo cambiamento che i percorsi di adozione e affido stanno vivendo in questo periodo storico, le risposte del relatore e delle mediatrici sono state chiare e rassicuranti, sottolineando la continua validità di questi istituti, che rimangono sempre focalizzati sulle esigenze dei bambini e delle coppie.

Il grande afflusso di partecipanti all’incontro di Casatenovo conferma l’incrementato interesse per l’adozione da parte delle giovani coppie, come recentemente sottolineato dalla Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano, Dott.ssa Maria Carla Gatto. A capo del Tribunale più grande d’Italia, la Dott.ssa Gatto ha evidenziato come le iscrizioni di coppie disponibili ad adottare siano aumentate dalle 21 di gennaio 2025 alle 81 di febbraio.