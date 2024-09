Case Aler. Da Regione 20,7 milioni per riqualificare circa 700 alloggi sfitti

2.280.000 andranno ad Aler Bergamo-Lecco-Sondrio

LECCO – Regione Lombardia mette in campo 20.780.000 euro per la riqualificazione di circa 700 alloggi Aler sfitti nelle province di Milano, Bergamo, Lecco e Sondrio. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

Nello specifico, 18.500.000 euro sono destinati ad Aler Milano, mentre 2.280.000 andranno ad Aler Bergamo-Lecco-Sondrio. Per quanto riguarda Bergamo, Lecco e Sondrio, la ripartizione dei fondi nelle diverse province sarà definita da un successivo provvedimento dell’Aler competente.

“Abbiamo recuperato risorse importanti – evidenzia l’assessore Franco – per dare un nuovo e determinante impulso alla riqualificazione e riassegnazione degli alloggi sfitti, uno dei punti qualificanti della ‘Missione Lombardia’, il piano regionale per il rilancio delle politiche abitative che stiamo portando avanti con convinzione”.

“Anche sul tema delle manutenzioni delle case popolari abbiamo voluto imprimere un cambio di passo – sottolinea Franco – finanziando diversi programmi di recupero e ponendo obiettivi stringenti alle Aler: i lavori devono essere eseguiti in tempi adeguati e a regola d’arte, così da provvedere a una rapida riassegnazione delle abitazioni ai cittadini che ne hanno diritto in base alle graduatorie”.

L’assessore Franco effettua regolarmente sopralluoghi negli immobili Aler di tutta la Lombardia per fare il punto insieme ai vertici delle Aler: “Le visite sui territori – afferma Franco – sono utili per toccare con mano la situazione, dialogare con i residenti e valutare le condizioni dei diversi contesti stabilendo le priorità d’azione. Ho svolto l’ultimo sopralluogo una manciata di giorni fa a Seriate, in provincia di Bergamo, assicurando che avremmo trovato i fondi per gli interventi di manutenzione. Ed è ciò che abbiamo concretamente fatto oggi con la delibera approvata”