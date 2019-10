Casette di Natale: dopo il flop dello scorso anno, migliorato il bando

Aggiunte delle accortezze nel bando di gara del mercatino natalizio

Per evitare altri insuccessi, il municipio mette le mani avanti

LECCO – Se è presto per parlare di Natale, non lo è per i preparativi: già da metà settembre il Comune di Lecco ha predisposto e aperto il bando di gara per la realizzazione del mercatino natalizio in piazza Cermenati.

Una partenza in anticipo delle procedure rispetto al passato e non immotivata, dato il vero e proprio flop della manifestazione lo scorso anno, quando diverse Casette di Natale hanno chiuso i battenti prima del previsto, tra liti e defezioni degli ambulanti.

Un’esperienza che l’amministrazione comunale non vuole ripetere e per questo nel bando di gara (biennale, compreso quindi anche Natale 2020), che scadrà il prossimo 15 ottobre, sono state aggiunte delle accortezze. Il documento è stato redatto da Antonio Schiripo del Suap insieme all’arch. Luca Gilardoni, dirigente dell’Area 7, su indirizzo dell’assessore e vicesindaco Francesca Bonacina.

Le richieste nel bando

Intanto è già stata definita la disposizione delle 30 casette, che saranno rivolte verso l’interno delle piazza ma decorate anche sul retro per migliorarne l’impatto estetico ed evitare l’effetto ‘baraccopoli’ dello scorso anno. Sono previsti due ingressi con decorazioni ed è stato fissato al 50% il limite di espositori con merce alimentare.

A vincere la gara sarà l’operatore che non solo presenterà l’offerta economica migliore a partire da un minimo di 1500 euro all’anno da versare al Comune, oltre che sottoscrivere una copertura assicurativa in caso di danni, ma che acquisirà un maggiore punteggio in base ai criteri dettati dal municipio.

Garantiranno un punteggio maggiore innanzitutto l’esperienza maturata nell’organizzazione e gestione dei mercatini natalizi negli ultimi cinque anni, poi la tipologia di merce venduta dagli operatori, più punti per prodotti della tradizione lombarda, alimentari e non.

Il vincitore dovrà trasmettere entro e non oltre 20 giorni dalla determina di aggiudicazione, l’elenco degli espositori e delle relative tipologie merceologiche in vendita. Un limite di tempo che garantirà al Comune, nel caso di decadenza dell’affidamento, il margine necessario per dare l’incarico ad un altro operatore in ordine di graduatoria.

Il mercatino di Natale aprirà il 6 dicembre e sarà visitabile fino a Santo Stefano.