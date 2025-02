Castello, fuori dal cimitero inaugurate tre panchine per i pensionati

Un’iniziativa dei sindacati dei pensionati

“Un luogo per riposare, ma anche socializzare”

LECCO – I sindacati dei pensionati di Lecco (Spi Cgil, Fnp Cisl Lecco-Monza e Uil Pensionati) hanno donato tre panchine posizionate fuori dall’ingresso B del cimitero di Castello, in via Mattei. Un luogo per riposare ma soprattutto un luogo dove poter socializzare, anziani ma non solo.

Le tre panchine sono state inaugurate questa mattina alla presenza dei sigle sindacali e dell’amministrazione comunale (c’erano il sindaco Mauro Gattinoni, l’assessore ai Servizi Cimiteriali Roberto Pietrobelli e l’assessore al Welfare Emanuele Manzoni). Un breve ma sentito momento per sottolineare l’importanza della collaborazione proficua tra i sindacati e il comune.

“Questa iniziativa rientra nel progetto dell’Osservatorio della popolazione anziana che come sindacati dei pensionati stiamo portando avanti insieme al Comune proprio per poter mettere in campo interventi volti a rendere il territorio sempre più a misura di anziani, sia dal punto di vista ‘pratico’, penso alla rimozione delle barriere architettoniche, ma anche sociale – ha spiegato Pinuccia Cogliardi (Spi Cgil Lecco) – queste tre panchine sono un piccolo segno: qui chi frequenta il cimitero o è solo di passaggio può riposarsi e socializzare, per vincere solitudine e noia, due situazioni che affliggono tanti cittadini anziani. Allo stesso tempo, questo luogo è una sorta di patto tra generazioni – ha aggiunto – non è solo un pezzetto per noi pensionati ma per tutta la comunità”.

“E’ un intervento che riguarda il benessere fisico delle persone – ha aggiunto il segretario della Uil Pensionati Giacomo Arrigoni – il territorio si costruisce anche guardando a queste necessità, siamo grati al comune per il supporto e la collaborazione e auspichiamo che le future amministrazioni siano attente a questo benessere fondamentale”. Anche Enrico Civillini (Fnp Cisl Monza Lecco) ha sottolineato l’importanza del lavoro condiviso con il Comune: “Questa iniziativa speriamo sia antesignana di molte altre”.

Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha dichiarato: “Con piccoli gesti come questi manifestiamo cura e attenzione, siamo noi a ringraziarvi per il lavoro che fate e il coinvolgimento”. “Non facciamo l’errore di pensare che questo ‘taglio del nastro’ valga meno rispetto a quelli di opere più grandi e attese – ha commentato l’assessore al Welfare Emanuele Manzoni – la città ha tanto bisogno di conservare spazi come questo, dove si costruisce socialità per contrastare solitudine e disagi crescenti”. Il Comune, come annunciato dall’assessore Pietrobelli, vorrebbe presto intervenire anche per sistemare le panchine già presenti all’interno del cimitero: “Sappiamo che tante persone in cimitero si incontrano e si fermano a chiacchierare, è un luogo che offre occasione di socializzazione e per questo intendiamo ottimizzare quanto già esistente” ha commentato.