Castello in festa: la Fiera 2026 prosegue tra musica e serate gastronomiche

Oggi, lunedì 18 maggio, serata “Giropizza”, poi concerti e appuntamenti fino al 24 maggio nel rione di Castello

LECCO – Musica dal vivo, serate gastronomiche, gonfiabili e momenti di aggregazione animeranno anche nei prossimi giorni il rione di Castello, dove prosegue la Fiera edizione 2026. Dopo il primo fine settimana di appuntamenti, la manifestazione continua fino a domenica 24 maggio con un calendario che coinvolgerà famiglie, giovani e residenti tra concerti, iniziative popolari e intrattenimento serale.

La giornata di oggi, lunedì 18, prevede dalle 19.30 l’apertura della cucina con il “Giropizza”, formula che consentirà di mangiare pizza a volontà accompagnata da una bibita o una birra.

Martedì 19, dalle 18.30 alle 22.30, torneranno i gonfiabili, mentre alle 21 spazio alla musica dal vivo con l’“Orchestra Beppe Band”.

Mercoledì 20 nuova serata con gonfiabili dalle 18.30 alle 22.30 e, alle 21, il concerto del “Corpo Musicale Giovanni Brivio di Rancio”.

Giovedì 21 il programma si aprirà alle 15 con la tradizionale tombolata dedicata ai più anziani, organizzata dalla Compagnia del Mercoledì. Dalle 18.30 alle 22.30 ancora gonfiabili, mentre alle 19.30 saranno protagonisti gli Alpini di Castello con la “Polenta taragna”. Alle 21 andrà invece in scena il karaoke e quiz musicale interattivo con “La Compagnia del Domani”.

Venerdì 22, altra serata dedicata ai gonfiabili, dalle 18.30 alle 22.30, seguita alle 21 dall’esibizione musicale e dai balli country con “700 Show Country Life Style”.

Sabato 23 il programma proporrà ancora gonfiabili dalle 18.30 alle 22.30 e alle 20.30 la serata “XoverUp”, tra live music e dj set.

La chiusura della manifestazione è prevista domenica 24. Alle 10 verrà celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale con mandato agli educatori dell’oratorio feriale. Dalle 11 alle 12.30 apertura del bar, seguita alle 12.30 dal pranzo comunitario “Fermiamoci in fiera a pranzare insieme”. Nel pomeriggio torneranno i gonfiabili, mentre alle 21 spazio alla musica live con “I Micheli Live”, cover band pop-rock. La chiusura della fiera è fissata alle 23.

Per tutta la durata della manifestazione il bar resterà aperto dalle 19 alle 23, mentre cucina e pizzeria saranno attive dalle 19.30 alle 22.30. La pesca di beneficenza sarà aperta ogni sera dalle 19 alle 23.