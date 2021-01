Usucapione sulla Piccola, il sindaco: “Non inciderà sull’iter di sviluppo dell’area”

Il sindaco Mauro Gattinoni tranquillo sul futuro della Piccola

“Dal punto di vista tecnico ci sono atti che dimostrano il contrario”

LECCO – “Si tratta di un atto che non inciderà sull’iter di sviluppo dell’area della Piccola che verrà presentato in consiglio comunale il prossimo mese di febbraio”. Il sindaco Mauro Gattinoni si è mostrato tranquillo sulla questione della causa di usucapione intentata dal vecchio gestore del parcheggio riguardante una porzione del fabbricato presente sull’area.

La società Chiarello, che ha gestito per oltre 30 anni il parcheggio e a cui il dicembre scorso non è stata rinnovata la convenzione, ha inoltrato la domanda di usucapione al Tribunale di Lecco nei giorni scorsi. Tra le questioni sul tavolo il fatto che la porzione di capannone oggetto della causa, utilizzata con tutti i requisiti del caso, non era oggetto del contratto di gestione: “E’ chiaro ed evidente che è una domanda che non sussiste, anche dal punto di vista tecnico ci sono atti che dimostrano il contrario. Credo si tratti solamente di un atto un po’ forzoso da parte della vecchia società di gestione”.

“Del resto stiamo parlando di un tentativo già noto da qualche anno a cui il comune di Lecco si è sempre opposto – ha concluso il sindaco Mauro Gattinoni -. La questione non inciderà sul futuro sviluppo dell’area della Piccola”. Nessuna preoccupazione quindi da parte dell’amministrazione che, dopo il sopralluogo dello scorso dicembre, vuol procedere spedita nel percorso di riqualificazione di una delle aree più strategiche della città.