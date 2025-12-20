Caviate: un hotel, nuove residenze e 150 posti pubblici, il progetto va avanti

Parere favorevole (condizionato da alcune prescrizioni) della commissione paesaggio sul progetto di riqualifica che interesserà l’area dell’ex Villa Brick

L’intervento è inserito nel Pgt. L’iter è ancora lungo ma le novità saranno strategiche per la città

LECCO – Passo in avanti verso la riqualificazione che interesserà l’area dell’ex villa Brick alle Caviate, uno degli interventi urbanistici inserito nel Pgt di Lecco. L’area è infatti protagonista di un Atu (Ambito di Trasformazione Urbana) che prevede la realizzazione di tre nuove palazzine residenziali, un hotel e un parcheggio con almeno 150 posti auto riservati ad uso pubblico.

Nei giorni scorsi è arrivato il parere favorevole condizionato da parte della Commissione Paesaggio del Comune di Lecco che ha analizzato la proposta progettuale dello Studio Innovazione Srl: un via libera non di poco conto che consente al progetto di proseguire il proprio iter, pur con la consapevolezza che nelle fasi successive di progettazione potrebbero essere richieste modifiche o integrazioni, soprattutto sotto il profilo paesaggistico e architettonico.

Sull’intervento dovrà comunque, in ultima istanza, esprimersi positivamente il Consiglio comunale, passaggio indispensabile per dare avvio ai lavori. Si tratta dunque di un percorso ancora lungo, ma che porta con sé novità considerate strategiche per la città, a partire dall’attesa dotazione di parcheggi pubblici: i 150 nuovi posti auto previsti nell’area delle Caviate andranno a compensare quelli eliminati sul lungolago a causa dei lavori di riqualificazione in corso. Sono infatti 80 i posti auto “sacrificati” lungo la fascia a lago, una riduzione che aveva sollevato preoccupazioni soprattutto tra i commercianti.

La nuova area di sosta pubblica rappresenta quindi una risposta concreta alle esigenze di accessibilità e fruizione della città, soprattutto in vista dei crescenti flussi turistici (oltre all’hotel, proprio di fronte all’ex villa Brick è in fase di realizzazione la piattaforma sportiva sul lago Lake Outdoor Experience che promette di attrarre l’utenza sportiva) e delle attività economiche del centro.