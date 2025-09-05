Caviate. Un solo candidato per la gestione della piattaforma sportiva

Al bando indetto dal comune avrebbe partecipato un raggruppamento di tre aziende. Prossimo l’affidamento

Alle Caviate vicino al distributore si lavora per realizzare una piattaforma per gli sport acquatici e una passerella a lago

LECCO – Vicino l’affidamento della gestione della piattaforma a lago in zona Caviate. Ad aver partecipato al bando indetto dal Comune di Lecco per la gestione della Lake Outdoor Experience sarebbe un raggruppamento di tre aziende. Al momento sono in corso le consuete procedure di verifica dei requisiti formali di idoneità che dovrebbero concludersi nei prossimi giorni, con l’affidamento che avverrà entro le prossime due settimane.

Un’opera che si inserisce nel più ampio percorso di rilancio del lungolago, con l’obiettivo di valorizzare spazi e servizi e la fruizione del lago in chiave ludico sportiva a beneficio di cittadini e turisti.

I lavori, iniziati lo scorso dicembre e attualmente in corso in zona Caviate prevedono la realizzazione di una piattaforma sportiva e di una nuova passerella sul lago. 1,2 milioni di euro il valore dell’intervento, finanziati per 600 mila euro da Regione Lombardia, 400 mila euro dal Comune di Lecco e 200 mila euro dall’Autorità di Bacino, che rientra nell’ambito del bando Arest – Accordo di Rilancio economico Sociale e Territoriale.

Nel punto di innesto tra la passeggiata a lago e la ciclabile che porta a Pradello verrà realizzato uno ‘scivolo’ pedonale che scenderà a livello del lago dove sarà realizzata una piattaforma con dei piccoli pontili per l’accesso in acqua, pensato per chi pratica gli sport acquatici (kayak, canoa, sup, ma anche windsurf e kitesurf). Accanto alla piattaforma il progetto prevede poi una passerella a lago che proseguirà verso Abbadia e si collegherà alla già esistente scaletta che risale lungo la pista ciclabile. L’area di sosta con le panchine lungo la ciclabile verrà poi arricchita con la piantumazione di alcuni alberi, per creare una zona d’ombra.

Lo scorso maggio il Comune ha indetto il bando per individuare i potenziali soggetti gestori di questo nuovo spazio. Ai candidati è stato richiesto di prevedere “un mix di attività ludico sportive con accesso al lago e alla pista ciclabile e la possibilità di noleggiare attrezzature, attività educative e di sviluppo della socialità, di intrattenimento musicale e artistico”. In zona piattaforma è previsto anche un piccolo ristoro. Al bando ha infine partecipato un solo soggetto.

In attesa dell’affidamento della gestione della piattaforma, proseguono i lavori di realizzazione, che hanno subito un lieve ritardo rispetto al cronoprogramma inizialmente fissato per fine ottobre, ma la conclusione resta prevista entro la fine dell’anno. Nel mese di maggio, infatti, il cantiere ha subito una battuta d’arresto a causa del lago troppo alto.