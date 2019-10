C’è un interessato all’acquisto di via Roma 51, mercoledì l’asta pubblica

Dopo quattro aste andate deserte, ecco un’offerta per Palazzo Ghislanzoni

Mercoledì mattina si terrà l’asta pubblica in Comune

LECCO – Ci sono volute cinque aste (di cui quattro andate deserte) e sei anni di attesa, ma oggi la vendita dell’edificio di via Roma 51 sembra vicina.

Alla scadenza del termine prestabilito dell’ultimo bando per l’alienazione dello storico immobile comunale, ex sede del municipio e casa delle associazioni, è pervenuta al protocollo un’offerta da parte dell’Immobiliare Welfare S.r.l. , società lecchese con sede in piazza Garibaldi.

L’asta pubblica si terrà mercoledì 23 ottobre alle ore 11.30 presso la sala consiliare, in piazza Diaz, 1.

La base economica di partenza è 1,76 milioni, un valore più che dimezzato rispetto al primo tentativo di vendita del 2013, quando Palazzo Ghislanzoni era stato valutato 3,9 milioni di euro.