Cena di Natale e bilancio di fine 2025 per Auser Lecco: “Tante sfide per il futuro”

Ampia partecipazione al momento conviviale, presenti anche le autorità territoriali

Dossi: “Il bilancio non può che essere molto positivo”. Ringraziamento ai volontari

LECCO – Un’occasione di incontro e di convivialità pensata per consolidare il patto di comunità a sostegno degli anziani e delle persone più fragili, ma anche per esprimere un sentito ringraziamento ai volontari per l’impegno quotidiano a favore di chi è in difficoltà. Anche quest’anno la partecipazione è stata ampia alla cena di Natale di Auser provinciale Lecco e Auser Leucum, ospitata al ristorante Il Tetto Brianzolo a La Valletta Brianza. Un appuntamento all’insegna della festa e della condivisione, che ha rappresentato al tempo stesso un momento di bilancio sul percorso compiuto nel corso del 2025 dall’associazione presieduta da Claudio Dossi.

Lungo l’elenco dei rappresentanti istituzionali che non hanno voluto far mancare il loro abbraccio ad Auser e ai suoi volontari per l’importante lavoro svolto quotidianamente nel territorio. Tra i presenti, impossibile elencarli tutti, il sottosegretario regionale Mauro Piazza, il consigliere regionale Gian Mario Fragomeli, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il candidato sindaco Carlo Piazza, il direttore generale di ASST Lecco Marco Trivelli, la responsabile Innovazione e Comunicazione e Famiglia e Fragilità di ATS Brianza, rispettivamente Stefania Bolis e Fabio Muscionico, il direttore Generale ATS Milano Stefano Casazza, il provveditore agli Studi di Lecco Adamo Castelnuovo, il presidente della Conferenza dei Sindaci Emanuele Manzoni. Non solo, erano presenti anche due volontari d’eccezione di Auser: lo scrittore Andrea Vitali e la regista Paola Nessi, protagonisti dell’apprezzata serie di corti “Cronachette”, realizzata proprio per Auser Lecco.

“Guardando a questo 2025 che si avvia alla conclusione, il bilancio non può che essere molto positivo, in linea con quanto già avvenuto negli anni precedenti, soprattutto per la qualità e l’intensità della risposta sociale garantita al mondo degli anziani e alle diverse situazioni di fragilità. Un risultato che, tuttavia, mette in luce anche una domanda in costante crescita, imponendo una riflessione approfondita su come continuare a rispondere in modo efficace e sostenibile a bisogni sempre più complessi – ha spiegato Claudio Dossi, presidente di Auser provinciale Lecco – Emblematico, in questo senso, è il servizio di accompagnamento, divenuto ormai un pilastro dell’azione di Auser: nel corso del 2025 sono stati effettuati circa 45.000 accompagnamenti, un dato di grande rilievo che comporta un impegno organizzativo ed economico significativo e che richiederà valutazioni attente in prospettiva futura. Accanto a questo servizio, l’associazione ha proseguito nello sviluppo di numerosi progetti. Anche nel 2025 il lavoro si è svolto in stretta sinergia con i volontari e con le istituzioni, con l’obiettivo di rimanere al passo con l’evoluzione delle questioni sociali e con i nuovi bisogni emergenti”.

Quanto all’immediato futuro, Auser ha le idee chiare. “L’invecchiamento progressivo della popolazione rappresenta una delle sfide principali dei prossimi anni e rende sempre più necessario considerare l’impiego delle tecnologie come strumenti di supporto da integrare nei servizi alla persona – ha affermato Dossi – In questa direzione Auser è impegnata nella realizzazione di diversi progetti, sia a livello europeo sia regionale, che costituiscono importanti opportunità di innovazione. Innovare diventa infatti indispensabile in una fase storica segnata da cambiamenti profondi della società: l’allungamento della vita media, il calo delle nascite e le trasformazioni demografiche e sociali generano nuove aspettative e nuovi bisogni, ai quali è necessario saper dare risposte adeguate e lungimiranti”.