Cena d’inizio estate, San Giovanni non si ferma nemmeno sotto la pioggia

Sabato sera, l’evento si è spostato al Salottone causa maltempo

L’iniziativa, sostenuta dal Parroco, ha coinvolto volontari e residenti

LECCO – Non è bastata la pioggia a spegnere il calore di una serata che ha riportato in vita una tradizione cara al rione. La Cena d’inizio estate, pensata per essere celebrata all’aperto, si è svolta sabato sera nel Salottone dell’oratorio di San Giovanni, a causa del maltempo. Cambia il luogo, ma non lo spirito: ritrovarsi come Comunità per accogliere l’inizio dell’estate, tempo di riposo, incontro e condivisione.

L’iniziativa ha riportato in vita una tradizione che per anni aveva accompagnato la vita del quartiere e che oggi, grazie all’impegno di un gruppo affiatato di volontari, torna ad animare il tessuto sociale. Una cena semplice, condivisa, ma carica di significato: occasione per rivedersi, conoscersi meglio, rinsaldare i legami. “L’intento resta quello di ritrovarci come Comunità per celebrare l’inizio dell’estate, tempo di riposo e convivialità” hanno ribadito gli organizzatori, soddisfatti della riuscita dell’evento nonostante il cambio di programma.

Decisivo il sostegno del Parroco, che ha incoraggiato fin da subito l’iniziativa, riconoscendone il valore simbolico e sociale. L’evento è stato curato dagli stessi volontari che promuovono anche la festa Compatronale di settembre: un gruppo di persone che ha scelto di custodire e rinnovare le tradizioni che costituiscono le radici del rione, coinvolgendo attivamente residenti, famiglie e tutte le risorse del territorio.

Il contesto è quello più ampio del Palio dei Rioni promosso dal Comune di Lecco, che punta a rafforzare l’identità dei quartieri e i legami di vicinato. In quest’ottica, iniziative come la Cena d’inizio estate diventano momenti preziosi per fare comunità in senso pieno, in un’epoca in cui la socialità rischia spesso di restare sullo sfondo.