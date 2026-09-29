Cena e musica cubana al Libero Pensiero per sostenere la campagna “Energia per la vita”

L’iniziativa organizzata dal Circolo “Vittorio Arrigoni” di Lecco dell’Associazione Italia-Cuba

Il 3 ottobre

LECCO – Una serata di musica e cucina cubana per raccogliere fondi da destinare a Cuba. È l’iniziativa organizzata dal Circolo “Vittorio Arrigoni” di Lecco dell’Associazione Italia-Cuba, in collaborazione con il Circolo Libero Pensiero di Lecco e Il Coraggio della Pace.

L’appuntamento, in programma il 3 ottobre dalle 19.30, nasce con l’obiettivo di sostenere la campagna “Energia per la vita”, promossa per contribuire all’acquisto e all’installazione a Cuba di pannelli fotovoltaici, batterie e accumulatori. I fondi raccolti durante la serata saranno destinati a questo progetto, pensato dagli organizzatori come uno strumento per aiutare il Paese ad affrontare le difficoltà legate alla disponibilità di energia elettrica.

La serata sarà anche l’occasione per raccogliere farmaci da destinare agli ospedali cubani. Chi vorrà partecipare potrà quindi portare con sé medicinali da donare, che saranno successivamente inviati sull’isola.

“Cuba sta attraversando un periodo molto difficile, con gravissime difficoltà nel reperire beni di prima necessità, tra cui farmaci, cibo e carburante”, spiegano gli organizzatori, che attribuiscono la situazione anche all’inasprimento delle sanzioni legate al blocco economico statunitense, in vigore da decenni.

L’iniziativa unirà quindi la raccolta fondi alla convivialità, con una cena accompagnata da musica cubana. Un momento di incontro e solidarietà promosso dal Circolo “Vittorio Arrigoni” di Lecco insieme alle realtà che hanno aderito all’organizzazione della serata.