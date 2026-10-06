Censimento della popolazione, a Lecco coinvolte circa 1.200 famiglie

Dal 5 ottobre al via la raccolta diretta dei dati. Le operazioni proseguiranno fino al 23 dicembre

Compilazione online, interviste a domicilio o supporto allo Sportello 13 del Comune

LECCO – Ha preso il via il 5 ottobre la fase di raccolta diretta dei dati del Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni. L’edizione 2026 coinvolgerà complessivamente 2.529 Comuni e circa un milione di famiglie in tutta Italia. A Lecco il campione individuato è composto da circa 1.200 famiglie, chiamate a partecipare alla rilevazione che avrà come data di riferimento il 4 ottobre 2026. Le operazioni censuarie inizieranno il 5 ottobre e si concluderanno il 23 dicembre.

Il Censimento permanente non coinvolge più contemporaneamente l’intera popolazione, ma utilizza rilevazioni campionarie integrate con i dati provenienti dalle fonti amministrative. Questo sistema permette di ottenere informazioni aggiornate e rappresentative dell’intera popolazione, contenendo allo stesso tempo i costi e riducendo il carico statistico sulle famiglie.

Per questo, sottolinea il Comune, la collaborazione dei nuclei selezionati è fondamentale. I dati raccolti vengono trattati in forma anonima e utilizzati esclusivamente a fini statistici, nel rispetto della normativa sulla privacy. La partecipazione al Censimento costituisce inoltre un obbligo di legge.

Le famiglie che hanno ricevuto una lettera personalizzata con la chiave indagine 02494, indicata nella parte alta a sinistra della comunicazione, potranno scegliere diverse modalità. Dal 5 ottobre al 6 dicembre sarà possibile compilare autonomamente il questionario online da casa oppure rivolgersi all’Ufficio di Censimento comunale – Sportello 13 del Comune di Lecco, previo appuntamento.

Dal 12 novembre al 23 dicembre, invece, sarà possibile effettuare l’intervista con un operatore comunale direttamente a domicilio, telefonicamente oppure recandosi allo stesso Sportello 13, sempre su appuntamento.

Contatti e informazioni

Per ricevere assistenza è possibile rivolgersi all’Ufficio di Censimento del Comune di Lecco – Sportello 13, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e mercoledì anche dalle 14 alle 15.30. I numeri da contattare sono 0341 481448 e 0341 481424.

È inoltre possibile scrivere all’indirizzo istat@comune.lecco.it oppure contattare il numero unico Istat 1510. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale di Istat.