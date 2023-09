Censimento Istat: 1.198 famiglie lecchesi prese a campione

Dal 2 ottobre al 22 dicembre 2023 parteciperanno al ‘Censimento della popolazione e delle abitazioni”

Tre diverse modalità per compilare il questionario

LECCO – Dal mese di ottobre prenderà il via la nuova edizione del ‘Censimento della popolazione e delle abitazioni’ che coinvolgerà anche un campione di 1.198 famiglie lecchesi.

La collaborazione di questi nuclei è fondamentale per arricchire il patrimonio di dati statistici nazionale. Il censimento, che dal 2018 è diventato annuale, permette infatti di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia e di confrontarle con quelle del passato e di altri Paesi. Grazie all’integrazione di questi e altri dati, l’Istat è inoltre in grado restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione.

Le ‘famiglie campione’ di Lecco chiamate a partecipare al censimento hanno ricevuto la lettera nominativa Istat e possono effettuare la compilazione del questionario attraverso tre diverse modalità: la prima prevede la compilazione autonoma sul sito web Istat attraverso le proprie credenziali di accesso ricevute con la lettera dal 2 ottobre all’11 dicembre 2023; la seconda prevede il supporto dell’ufficio statistica del Comune di Lecco, al quale recarsi, previo appuntamento, dal 2 ottobre al 22 dicembre 2023; la terza prevede infine l’attesa dell’intervento dei rilevatori che dal 7 novembre al 22 dicembre 2023 contatteranno le famiglie coinvolte. Tutte le risposte ai quesiti del censimento devono fare riferimento alla data del 1° ottobre 2023. Le famiglie che non hanno ricevuto la lettera di rilevazione Istat, non fanno parte delle ‘famiglie campione’ selezionate, quindi non devono eseguire la compilazione.

Partecipare al censimento è un obbligo di legge e la violazione dell’obbligo di risposta prevede una sanzione. Per maggiori informazioni sarà possibile contattare il numero verde Istat 800 188 802 dal 2 ottobre al 22 dicembre tutti i giorni dalle 9 alle 21 o l’ufficio statistica del Comune di Lecco ai numeri 0341 481448 e 0341 481424 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 oppure scrivendo a istat@comune.lecco.it. Maggiori informazioni e aggiornamenti a questo collegamento.