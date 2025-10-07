Censimento Istat 2025. Al via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

Il censimento, come ogni anno, coinvolge un campione selezionato di famiglie rappresentative

Dal 6 ottobre al via il Censimento permanente: come partecipare e cosa sapere

LECCO – La nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che ogni anno coinvolge un campione rappresentativo di famiglie, è partita il 6 ottobre. Nel 2025, alla rilevazione partecipano circa 1,5 milioni di famiglie e persone su tutto il territorio nazionale, distribuite in 2.533 Comuni.

Il Censimento consente di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione residente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, e di confrontarle con quelle del passato e di altri Paesi.

Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal Censimento con quelli provenienti dalle fonti amministrative, l’Istat è in grado di fornire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione, garantendo al contempo un forte contenimento dei costi e una minore invasività per le famiglie.

“Per arricchire questo prezioso patrimonio di dati statistici e comprendere meglio il Paese in cui viviamo, è fondamentale la collaborazione di tutte le famiglie campione” spiegano i coordinatori.

I dati raccolti durante il Censimento permanente vengono trattati in forma anonima. L’Istat garantisce la tutela della privacy e utilizza le informazioni esclusivamente a fini statistici, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Partecipare al Censimento è un obbligo di legge, ma rappresenta anche un’importante opportunità per conoscere meglio il Paese. La data di riferimento della rilevazione è il 6 ottobre 2025.

Hai ricevuto la lettera di Istat? Ecco cosa fare

1. Hai ricevuto una lettera non personalizzata con chiave indagine 02493 (in alto a sinistra della lettera) e/o hai letto la locandina affissa nel tuo palazzo? Attendi la visita di un rilevatore che dal 6 ottobre al 18 novembre si recherà presso il tuo domicilio per intervistarti.

2. Hai ricevuto una lettera personalizzata con chiave indagine 02494 in alto a sinistra della lettera? Dal 6 ottobre al 9 dicembre puoi compilare il questionario online, direttamente a casa tua o recandoti presso l’Ufficio Statistica del Comune di Lecco (previo appuntamento) 0341.481448-424, oppure dal 12 novembre al 23 dicembre puoi svolgere l’intervista con un operatore comunale a casa tua, oppure telefonicamente o recandoti presso l’Ufficio Statistica del Comune di Lecco (previo appuntamento) 0341.481448-424

3. Hai ricevuto una lettera personalizzata con chiave indagine 022493 in alto a sinistra della lettera? Dal 6 ottobre all’11 novembre puoi compilare il questionario online, direttamene a casa tua o recandoti presso l’Ufficio Statistica del Comune di Lecco (previo appuntamento) 0341.481448-424, oppure dal 12 novembre al 23 dicembre puoi svolgere l’intervista con un operatore comunale a casa tua, oppure telefonicamente o recandoti presso l’Ufficio Statistica del Comune di Lecco (previo appuntamento) 0341.481448-424

Per maggiori informazioni contattare: Ufficio Statistica – Ufficio di Censimento Comunale del Comune di Lecco, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, martedì e mercoledì dalle 14 alle 16. Tel 0341 481448 – 424 / istat@comune.lecco.it

Numero unico Istat: 1510. Per ulteriori informazioni consulta il sito www.istat.it