Centrale Caleotto. Rilasciata l’autorizzazione, Acinque annuncia l’avvio dei lavori propedeutici

LECCO – Acinque Energy Greenway ha appreso positivamente la conclusione dell’iter che, dopo il pronunciamento della Regione circa la non assoggettabilità alla VIA, ha portato al rilascio da parte della Provincia di Lecco dell’Autorizzazione Unica per la realizzazione della centrale termica cogenerativa all’interno del polo Caleotto di Lecco. L’impianto sarà a supporto della nuova rete del teleriscaldamento di Lecco, Malgrate e Valmadrera.

“Si conferma la qualità ambientale di un progetto che è stato approfondito e ulteriormente migliorato – ha commentato Giovanni Chighine, amministratore delegato di Acinque Energy Greenway – e garantirà emissioni inferiori a quanto prescritto dalle normative vigenti. Il progetto coniuga innovazione tecnologica e responsabilità verso la comunità, confermando l’impegno di Acinque Energy Greenway per un moderno sviluppo energetico”.

“La realizzazione della centrale al Caleotto rappresenta un passaggio strategico – ha aggiunto -. Grazie a questa nuova sorgente, combinata al recupero del calore prodotto dal termovalorizzatore di Valmadrera, saremo in grado di assicurare un servizio affidabile, efficiente e sostenibile a beneficio di oltre 20mila abitati equivalenti serviti a regime”.

Nei prossimi giorni saranno avviate le attività propedeutiche alla costruzione dell’impianto. La programmazione prevede l’avvio nel prossimo mese delle opere funzionali al posizionamento e collegamento dei serbatoi per rendere possibile il recupero termico dal polo produttivo del Caleotto e delle opere civili di realizzazione dell’edificio di centrale che si protrarranno fino all’inizio dell’anno prossimo. Nel corso del 2027 saranno poi posizionate le apparecchiature dedicate alla cogenerazione e al back-up termico e realizzati i collegamenti necessari a garantire l’erogazione del servizio.