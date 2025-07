Centrale Unica di Continuità Assistenziale attiva nel Lecchese dal 23 luglio

L’attivazione avviene chiamando il Numero Europeo Armonizzato (NEA) 116117

LECCO – A partire da mercoledì 23 luglio, sarà attivata una Centrale UNICA di Continuità Assistenziale, operativa tutti i giorni dalle 19 alle 08 e attiva 24 ore su 24 nei giorni festivi e prefestivi. L’attivazione della Centrale UNICA avviene chiamando il Numero Europeo Armonizzato (NEA) 116117.

Il servizio è dedicato a tutti i cittadini residenti e non residenti ma con domiciliazione sanitaria in provincia di Lecco, in caso di problemi di salute per i quali non sia possibile attendere la risposta del proprio Medico o Pediatra di Famiglia data la fascia oraria di insorgenza dei sintomi.

La Centrale UNICA risponde inizialmente alle chiamate del NEA 116117. In base al contenuto della telefonata con il paziente, possono verificarsi diverse situazioni:

evasione della richiesta con consulto medico da remoto istantaneo e rilascio di eventuale prescrizione farmaci dematerializzata con ricezione di SMS contenente il Numero di Ricetta Elettronica da parte dell’assistito; invio del paziente presso la sede di Continuità Assistenziale di competenza territoriale per l’effettuazione di visita medica ambulatoriale; attivazione della sede di Continuità Assistenziale di competenza territoriale per la visita al domicilio del paziente; attivazione del Servizio di Urgenza ed Emergenza.

Tutti gli assistiti riceveranno via SMS uno specifico link a cui accedere per scaricare la refertazione sanitaria rilasciata dal medico di Continuità Assistenziale.

È opportuno ricordare che l’accesso agli ambulatori di Continuità Assistenziale è previsto con chiamata al 116117 da parte delle persone interessate. Le visite ambulatoriali tramite la Centrale NEA 116117 presso le sedi di Continuità Assistenziale sono garantite da lunedì a domenica dalle 20 alle 24 e dalle ore 8 alle ore 24 i festivi e i prefestivi. Le visite domiciliari sono garantite tutti i giorni dalle 20 alle 8 e per l’intera giornata nei giorni festivi e prefestivi.