Centri per la famiglia, “una grande risorsa per il nostro territorio”

Sono 9 i Centri per la Famiglia attivi nelle province di Lecco e Monza Brianza

Grazie al coordinamento di tanti soggetti, offrono servizi e proposte educative alle famiglie

LECCO – I Centri per la Famiglia, istituzione creata e promossa da Regione Lombardia, rappresentano una notevole risorsa sul territorio di ATS Brianza, quindi nelle province di Monza Brianza e Lecco, grazie alla promozione di progetti volti all’integrazione sociosanitaria e sociale. Sono realtà innovative volte a coinvolgere, sostenere ed orientare le famiglie, con lo scopo di promuovere il ruolo sociale, educativo e il protagonismo della famiglia e di realizzare interventi a sostegno della genitorialità e del benessere di tutta il nucleo famigliare.

I Centri per la Famiglia realizzano attività e laboratori per tutto il ciclo di vita, in spazi accessibili e gratuiti. Sostengono ed orientano le famiglie nella lettura dei propri bisogni e nell’ accesso ai servizi. Sono inoltre organizzati in sedi principali (HUB) e sedi secondarie (SPOKE) proprio per garantire maggiore accessibilità ai fruitori.

Le attività dei Centri si sviluppano su differenti aree e agiscono in stretta collaborazione con i Consultori Pubblici e Privati accreditati che insistono sul territorio, con cui si promuovono attività quali laboratoriali per nonni e nipoti, occasioni dedicate ai padri, officine di quartiere con laboratori creativi, occasioni informative e di orientamento ai caregiver, attività a favore dell’invecchiamento attivo, consulenze psicopedagogiche, attività di pet education, sportelli di orientamento e informazione ai cittadini, sportelli assistenti familiari, attività di doposcuola e conciliazione, laboratori genitori e figli adolescenti, eventi formativi, culturali e molto altro.

Il Dott. Fabio Muscionico, Direttore del Dipartimento PIPSS di ATS Brianza, sottolinea come “i Centri per la Famiglia stanno diventando sempre più importanti, sono un nodo cruciale nella rete dei servizi territoriali, e contribuiscono a garantire un sistema sempre più strutturato, partecipato e vivace, capace di riconoscere, valorizzare e supportare il ruolo fondamentale della famiglia avendo cura di tutti suoi componenti”.

I Centri per la Famiglia attivi sul territorio di ATS Brianza sono 9, ed è possibile individuare il Centro più vicino al cittadino, con orari di apertura/recapiti ed informazioni sulle attività svolte, sul sito di ATS Brianza al link: https://www.ats-brianza.it/it/famiglia.html

Ecco l’elenco dei Centri per la Famiglia:

• EDO PARMA ente capofila: Centro orientamento famiglia

• FAMIGLIE AL CENTRO ente capofila: La Grande casa scs

• IL TARASSACO ente capofila: Il Mondo di Emma – Società Cooperativa Sociale ONLUS

• LE FAMGILIE AL CENTRO DELL’AMBITO ente capofila: Ambito Territoriale e Distrettuale di Seregno;

• LINFA ente capofila: comune di Lecco ente capofila Ambito Territoriale di Lecco

• MERAVIGLIA ente capofila: Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera in qualità di Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Bellano

• OIKOS ente capofila : AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CONSORZIO DESIO BRIANZA

• RETICOL@ ente capofila : Fondazione Centro per la Famiglia Cardinal Carlo Martini ONLUS

• RISE ente capofila : Azienda Speciale Retesalute – Ambito di Merate.