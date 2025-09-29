Centri per uomini autori di violenza, prende il via la presa in carico sul territorio

Il Cuav è un ambulatorio finalizzato alla presa in carico di uomini che hanno commesso atti di violenza di genere nei confronti della partner o ex partner

“Gli interventi di gruppo sono focalizzati sul riconoscimento del comportamento violento, sull’ assunzione di responsabilità e sulla riduzione dei meccanismi di difesa”

LECCO – Regione Lombardia ha approvato il Piano Territoriale BRIANZA: TIME FOR CHANGE di ATS Brianza, che ha previsto la realizzazione del progetto “Da Uomo a Uomo”, presentato da ASST Brianza in partnership con ASST Lecco, IRCCS San Gerardo dei Tintori e Consorzio Desio Brianza (Co.De.Bri.), per l’avvio e la gestione di C.U.A.V. (Centri per Uomini Autori di Violenza) attraverso un’organizzazione in HUB (sede principale) e SPOKE (sedi secondarie).

Il C.U.A.V si configura come un ambulatorio specialistico afferente alle Strutture di Psicologia Clinica dei Dipartimenti di Salute Mentale e delle Dipendenze degli enti coinvolti, finalizzato alla presa in carico di uomini che hanno commesso atti di violenza di genere nei confronti della partner o ex partner al fine di offrire un percorso trattamentale, fornendo loro strumenti per comprendere e modificare i propri comportamenti.

L’ accesso è rivolto a uomini, con età superiore o uguale ai 18 anni che non presentano disturbi psichiatrici, dipendenze patologiche e/o gravi difficoltà linguistiche. Gli stessi possono fare richiesta di accesso al servizio, presso l’HUB di Vimercate o spontaneamente, o a seguito di Ammonimento dal Questore, o tramite invio di servizi territoriali e/o di altri Enti, o in situazione di procedimento penale in atto relativi alla legge 69/19 (c.d Codice Rosso) e a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

La sede HUB si trova presso la Casa di Comunità di ASST Brianza di Vimercate, via Brambilla n. 11. Le sedi territoriali si trovano invece presso Villa Serena – IRCCS San Gerardo dei Tintori di via Pergolesi, 33 a Monza e presso il Presidio di ASST Lecco di Costa Masnaga in via Papa Giovanni XXIII, n. 2.

Per informazioni è possibile contattare il numero 3336105686 (da lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 16:00), oppure scrivere a cuav.brianza@asst-brianza.it.

Il percorso prevede un colloquio di accoglienza, valutazione del rischio e idoneità al trattamento, percorso psicoeducativo di gruppo (60 ore, incontri settimanali) e colloqui di follow up a 3 e 6 mesi. Gli interventi di gruppo sono focalizzati sul riconoscimento del comportamento violento, sull’ assunzione di responsabilità e sulla riduzione dei meccanismi di difesa.

L’attività messa in campo sarà monitorata anche per il tramite del Comitato di Coordinamento territoriale dei C.U.A.V istituito con Delibera ATS n. 259/24 ai sensi della D.G.R n. 778/23 e D.d.u.o n. 7365/24 che si riunirà periodicamente per monitorare l’andamento del Piano e confrontarsi sull’ andamento dei percorso ed i bisogni del territorio.

Regione Lombardia con DGR n. 4513 del 09/06/25 e D.d.u.o n. 9859 dell’ 11/07/25 ha recentemente assegnato nuove risorse (pari a € 92.403,95) per potenziare le azioni previste nel Piano in corso e la presa in carico sul territorio.

Il Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza, Paola Palmieri sottolinea come: “l’avvio delle valutazioni e della presa in carico degli uomini autori o potenziali autori di violenza di genere nel C.U.A.V. rappresenta un’importante risultato per il territorio, in cui questo servizio era assente. L’avvio delle attività del C.U.A.V nasce da un grande lavoro di Rete e dal confronto con gli Enti del territorio che si occupano del contrasto alla violenza di genere. Fondamentale anche la sfida che ASST Brianza, in collaborazione con ASST Lecco, IRCCS San Gerardo dei Tintori e Consorzio Desio Brianza, ha accolto, coordinando il progetto e garantendo integrazione tra diversi servizi sanitari, sociosanitari e sociali.”

“ASST Brianza è profondamente impegnata nella promozione di una cultura di rispetto e nella prevenzione di ogni forma di violenza”, dichiara il Direttore Generale di ASST Brianza, Carlo Alberto Tersalvi. “Riteniamo che la collaborazione con le altre realtà del territorio sia un valore imprescindibile, in quanto solo attraverso la costruzione di reti solide e integrate è possibile dare risposte concrete a fenomeni così attuali, urgenti e complessi come questo. Da questa sinergia nasce oggi un nuovo servizio che, oltre a offrire supporto e sostegno all’utenza, contribuisce anche a diffondere consapevolezza e a stimolare un cambiamento culturale indispensabile per il miglioramento della società”.

QUI ulteriori informazioni