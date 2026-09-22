Centro di raccolta, problemi e segnalazioni in Aula

L’assessore Brigatti: “Ci sono diverse criticità che vanno risolte”

Continua il contrasto all’abbandono dei rifiuti, 20 trasgressori individuati

LECCO – Criticità strutturali, cassoni dei rifiuti utilizzati in modo poco ordinato e problemi legati alla sicurezza dell’area. Sono diverse le questioni emerse durante il Consiglio comunale di lunedì 21 settembre sul centro di raccolta comunale, oggetto di segnalazioni e perplessità da parte della maggioranza.

A fare il punto è stato l’assessore all’Ambiente Simone Brigatti, che non ha nascosto le problematiche presenti nella struttura. “Non sembra un centro di raccolta appena aperto”, ha osservato, spiegando come siano diverse le criticità riscontrate nell’area.

Tra gli aspetti segnalati ci sono le stanghe di accesso non funzionanti e alcune problematiche che riguardano le casette utilizzate dagli operatori, dove sarebbero presenti anche cedimenti. A questo si aggiunge la gestione dei rifiuti: nell’area, secondo quanto riferito dall’assessore, sono presenti troppi cassoni destinati ai rifiuti misti, spesso riempiti senza una logica precisa.

Il tema assume particolare rilevanza anche in vista della realizzazione, nelle vicinanze, del Centro del Riuso, che andrà ad affiancare il centro di raccolta. “A breve avrà al suo fianco il centro del riuso”, ha ricordato Brigatti, sottolineando quindi la necessità di intervenire sulle attuali criticità.

Un altro problema riguarda inoltre la presenza di persone che, secondo quanto riferito in aula, si introducono nell’area per rovistare tra i materiali e prelevare oggetti. Per questo si sta valutando anche il ricorso alle telecamere, con l’obiettivo di controllare meglio ciò che avviene all’interno del centro. “Lavoreremo per trovare delle soluzioni”, ha assicurato l’assessore.

Abbandono dei rifiuti, 20 persone individuate

Nel corso del suo intervento Brigatti ha parlato anche del contrasto all’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale. L’utilizzo delle telecamere ha già permesso di individuare 20 trasgressori, con l’amministrazione intenzionata a proseguire e intensificare i controlli.

Le telecamere verranno inoltre spostate periodicamente, così da aumentare la capacità di controllo delle diverse zone della città. “Il riscontro è stato molto positivo”, ha spiegato l’assessore, ringraziando l’Ufficio Ambiente e la Polizia Locale per il lavoro svolto.

L’obiettivo è anche quello di aumentare il numero delle sanzioni nei confronti di chi abbandona i rifiuti. Un comportamento che, ha sottolineato Brigatti, non rappresenta soltanto un problema di decoro urbano, “ma provoca un danno all’intera comunità”.