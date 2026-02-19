Centro Pertini di Lecco: avviata la co-progettazione con AVAL e associazioni giovanili

Il Comune di Lecco ha individuato AVAL come capofila di un raggruppamento di enti del Terzo Settore

L’obiettivo è creare uno spazio dedicato ai giovani, valorizzando l’aggregazione, la partecipazione e le attività sociali sul territorio

LECCO – Si è ufficialmente avviato il percorso di co-progettazione per la gestione del Centro civico “Sandro Pertini” a Lecco. Il Comune ha concluso l’iter di selezione previsto dall’avviso pubblico, individuando AVAL – Associazione di volontariato delle Acli Lombardia come soggetto capofila di un raggruppamento di enti del Terzo Settore in costituzione.

Il raggruppamento comprende R‑Evolution Aps, MeloVivo Aps, Save The Lake Ets e Associazione di promozione sociale Tramm. La co-progettazione avrà lo scopo di verificare la sostenibilità economico-finanziaria e organizzativa del modello proposto, definendo governance, ruoli e responsabilità in linea con gli obiettivi sociali, aggregativi e giovanili dell’Amministrazione comunale.

La prosecuzione del procedimento costituisce l’avvio di un percorso collaborativo volto a verificare la sostenibilità economico‑finanziaria e organizzativa del modello proposto, nonché a definire in modo puntuale governance, ruoli e responsabilità, in coerenza con gli obiettivi sociali, aggregativi e giovanili dell’Amministrazione. Al termine della co-progettazione, in caso di esito positivo, si potrà procedere alla stipula della convenzione che disciplinerà la gestione delle attività di animazione e presidio del Centro Civico “Sandro Pertini”.

“L’individuazione del soggetto con cui iniziare la co-progettazione del Centro Pertini rappresenta una tappa significativa del percorso già avviato. Questo risultato è stato possibile grazie a una cordata di giovani che, attraverso le rispettive associazioni di appartenenza, ha scelto di mettersi in gioco con impegno e senso di responsabilità. L’obiettivo dell’Amministrazione, ossia affidare la gestione del Centro ai giovani valorizzandolo come spazio pensato dai giovani e per i giovani, sta progressivamente prendendo forma in modo concreto. Questo passaggio s’inserisce in un percorso più ampio finalizzato alla creazione di un “arcipelago giovani”: una rete di luoghi, sia all’aperto sia al chiuso, distribuiti in diverse aree della città capace di promuovere incontro, protagonismo, crescita e opportunità per le nuove generazioni”, spiega l’Assessora alle Politiche giovanili.

Il primo incontro del tavolo di co-progettazione si è svolto oggi presso il Centro civico Pertini, alla presenza del Sindaco di Lecco e degli Assessori all’Attrattività territoriale e alle Politiche giovanili. Il percorso proseguirà nelle prossime settimane con approfondimenti tecnici dedicati, finalizzati alla definizione puntuale della futura convenzione di gestione.