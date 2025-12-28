Centro Pertini: perfezionato il percorso verso la co-progettazione

La prima tappa sarà la manifestazione d’interesse
Il termine resta le ore 12.30 di giovedì 15 gennaio 2026
LECCO – “A seguito della ridefinizione, in accordo con Anci, dei termini temporali per l’affidamento degli spazi del centro civico Sandro Pertini di Germanedo – spiega l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Lecco Stefania Valsecchi – il bando pubblicato nei giorni scorsi è stato sostituito con un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse”.
Nuovo avviso, dunque, disponibile sul sito del Comune di Lecco, al quale possono partecipare soggetti singoli o organizzati, operanti o interessati a operare in ambito culturale, sociale, educativo, aggregativo, purché coerenti con le finalità del progetto.
Non cambia, invece, il termine: le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente via Pec all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it entro le 12:30 di giovedì 15 gennaio 2026 con oggetto: “Manifestazione di interesse – Gestione Centro Civico Sandro Pertini”.
Per prenotare un sopralluogo o chiedere chiarimenti è possibile scrivere a servizio.giovani@comune.lecco.it. Maggiori informazioni, il bando completo e i moduli a questo collegamento.