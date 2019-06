Tre blocchi di lavori per un totale di 2 milioni 460mila euro

L’assessore allo Sport Nigriello: “Siamo a un ponto di svolta”

LECCO – Pubblicati oggi, venerdì, i bandi contenenti le gare di appalto per i lavori da realizzare al centro sportivo comunale Al Bione, che seguono gli interventi alla rete fognaria terminati il mese scorso.

A questo secondo lotto, approvato dalla Giunta comunale il 13 luglio scorso, appartengono tre differenti blocchi di lavori banditi attraverso tre differenti bandi.

Il primo

Comprende la realizzazione di nuovi spogliatoi prefabbricati a servizio dei campi da calcio 2-3 e 4-5 e del nuovo magazzino attrezzature, con interventi di completamento come recinzioni e illuminazione esterna. Il quadro economico totale è di 1 milione 140 mila euro di cui 928.224,34 euro per lavori a base di gara.

Il secondo

Riguarda la riqualificazione del campo da calcio n. 1 con il rifacimento del manto in erba sintetica e la realizzazione del relativo impianto di irrigazione automatica (irrigazione circoscritta ai periodi più caldi, per abbassarne la temperatura del terreno di gioco, ndr) e delle recinzioni, per un quadro economico complessivo di 732 mila euro di cui 583.034,37 euro per lavori a base di gara.

Il terzo

Comprende la riqualificazione dell’impianto di atletica leggera con il rifacimento del manto della pista, delle pedane dei salti, della fossa e delle siepi. Quadro economico complessivo pari a 588 mila euro, di cui 467.839,62 euro per lavori a base di gara.

“Si conclude in questo modo un iter – commenta l’assessore ai lavori pubblici Corrado Valsecchi -, con la pubblicazione dei bandi di gara per i quali ci auguriamo una partecipazione importante e una grande attenzione. Di certo posso dire che vigileremo sulle tempistiche di realizzazione delle opere a capitolato, per giungere nei tempi alla conclusione delle opere”.

“Siamo a un ponto di svolta fondamentale per una struttura sportiva che da troppi anni attendeva interventi significativi come quelli programmati e ora banditi dall’amministrazione comunale – commenta l’assessore allo sport del Comune di Lecco Roberto Nigriello – Nelle prossime settimane parleremo con le varie associazioni sportive per aggiornarle sullo sviluppo dei lavori che finalmente interverranno laddove necessario. Ringrazio le sezioni locali delle federazioni sportive nazionali che hanno fornito il loro supporto alla realizzazione di questo progetto”.

La scadenza per la presentazione delle offerte per le tre gare è fissata per le ore 17 di lunedì 8 luglio 2019. I bandi saranno consultabili oggi, venerdì 21 giugno, sul sito del Comune di Lecco, nella sezione “gare e contratti”, in albo pretorio e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 72.