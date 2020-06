Bione, riaprono gli spazi esterni. Per piscina, palazzetto e palestra si deve attendere

L’apertura completa è prevista per luglio

Il centro sarà attivo per tutto il mese di agosto

LECCO – Il Comune di Lecco e la società In Sport hanno fatto sapere nelle scorse ore che il Centro Sportivo Comunale Al Bione riaprirà dopo l’emergenza covid-19.

Dal 29 giugno, in totale sicurezza per il personale e per gli utenti, saranno disponibili agli sportivi e a tutti i cittadini gli impianti esterni, mentre nel mese di luglio (al termine dei più complessi interventi di adeguamento sempre legati all’emergenza covid-19) saranno riaperti la piscina, la palestra fitness e il palazzetto.

Vista la particolare situazione, per quest’anno il Centro Sportivo rimarrà aperto integralmente anche per tutto il mese di agosto. Sul sito internet www.insportsrl.it/lecco e sulla pagina Facebook “In Sport Lecco” verranno pubblicati puntualmente e progressivamente tutti gli aggiornamenti.