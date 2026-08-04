Centro sportivo comunale Al Bione, disposta la proroga tecnica della gestione

Il provvedimento è stato adottato per garantire continuità al servizio

“I tempi a disposizione non consentivano di adottare modelli di gestione differenti”

LECCO – Disposta in data odierna, con apposita determinazione dirigenziale, la proroga tecnica del contratto di concessione per la gestione del centro sportivo comunale Al Bione in favore di Sport Plus S.S.D. Srl, attuale gestore della struttura. Il provvedimento segue la deliberazione di Giunta comunale del 30 luglio scorso (disponibile a questo collegamento), adottata in vista della scadenza contrattuale del 31 agosto 2026.

Questa proroga tecnica non altera, per sua natura, la tipologia della concessione, né introduce modifiche alle condizioni economiche del rapporto, mentre consente di dare continuità a un servizio pubblico primario per la città di Lecco e il suo territorio.

“Abbiamo deciso di optare per questo strumento per non interrompere l’erogazione di un servizio pubblico di vitale importanza per numerose associazioni sportive del territorio, scuole e cittadini – rimarca l’assessore allo sport del Comune di Lecco Lorella Cesana -. I tempi a disposizione, stante l”imminente scadenza della concessione, non consentivano di adottare modelli di gestione differenti, questo nonostante le numerose interlocuzioni coi soggetti coinvolti già attivate, anche in relazione alle necessità presenti e future degli utenti”.

La proroga tecnica resterà in vigore per il tempo necessario alla valutazione e all’approfondimento delle scelte da assumere in relazione al progetto di partenariato pubblico-privato, per cui la precedente Amministrazione si era attivata, e comunque non oltre il 30 giugno 2027.