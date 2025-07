Cesea cresce: al via la raccolta fondi per una sede ancora più inclusiva

Al via una campagna di foundrising per ampliare la sede di via dei Riccioli

250 mila euro e 5 mila mattoncini per il futuro del servizio socio occupazionale per persone con fragilità

LECCO – “Allargare le mura per aumentare la cure”. Con questo slogan Cesea, il servizio socio occupazionale del Comune di Lecco, si appresta a buttarsi in una nuova avventura con l’obiettivo di ampliare la sede di via dei Riccioli e renderla più moderna. La campagna di foundrising prenderà ufficialmente il via questa sera, martedì 2 luglio, con un apericena presso la sede di Cesea durante la quale sarà presentato l’ambizioso progetto e le modalità per poterlo sostenere.

“Ci siamo resi conto – ha spiegato il responsabile Salvatore ‘Tore’ Rossi – che negli anni il nostro impegno è cresciuto e abbiamo bisogno di nuovi spazi e nuovi progetti per continuare a prenderci cura della comunità. Nel 1999 una manciata di uomini e donne coraggiosi decisero che era giunto il momento di creare un luogo dove poter accogliere persone fragili, che consentisse loro di uscire dall’isolamento superando le logiche assistenziali ‘tradizionali’ e puntando allo sviluppo delle capacità individuali. Un luogo di emancipazione, riscatto e rinascita. Sembrava una missione impossibile ma oggi siamo una grande famiglia di circa 60 persone: da piccoli angoli verdi del territorio oggi ci occupiamo di oltre 100 mila metri quadrati, dai primi passi con la sartoria gestiamo lavaggio e stiratura per decine di persone con difficoltà, cinque importanti servizi, un progetto di conciliazione famiglia lavoro e valide collaborazioni con le associazioni del territorio”. Rossi ha continuato: “Con noi sono cresciuti i nostri mezzi: 3 furgoni, 3 autocarri e 2 auto. Ma tutto questo non basta perché sono cresciute le esigenze e questo ci ha portato a sognare una nuova sfida, che ora lanciamo al territorio: ampliare la nostra sede tramite una grande raccolta fondi che coinvolge la società, i donatori e centinaia di persone. Questa sera presso la nostra sede li renderemo partecipi del nuovo progetto”.

Il progetto di ampliamento è stato brevemente presentato dai professionisti che lo hanno sviluppato, l’architetto Thomas Colombo e il geometra Giorgio De Capitani: “L’intervento – hanno spiegato – prevede il recupero di una porzione del capannone esistente, la realizzazione di un nuovo soppalco per ampliare gli spazi di attività, la riorganizzazione funzionale degli ambienti per renderli fruibili a 360 gradi. La superficie esistente non verrà toccata, così come le altezze che saranno mantenute, acquisiremo circa 400 mq in più”.

Per completare l’opera saranno necessari circa 2 anni e 250 mila euro. Per questo Cesea ha lanciato la campagna di foundraising: “Chiunque vorrà contribuire riceverà in dono un mattoncino, ne serviranno 5 mila per raggiungere l’obiettivo” ha spiegato Rossi “insieme contribuiranno a scrivere il futuro di Cesea”.

I primi donatori sono stati il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessore al Welfare Emanuele Manzoni, presenti al momento stampa indetto in mattinata presso la sede di Cesea per illustrare la raccolta fondi: “Come Comune – ha detto il sindaco – continueremo a sostenere questo servizio perché fermamente convinti della sua utilità anche costituzionale: Cesea è un servizio socio occupazionale che offre riscatto alle persone con fragilità e difficoltà tramite il lavoro. Lavoro vuol dire anche relazioni ed inclusione. Abbiamo visto in questi anni l’importanza del servizio svolto da Cesea, cito da ultimo il progetto dei cantonieri di comunità. Ringrazio il responsabile Tore e tutti gli operatori per la passione e dedizione con cui portano avanti questa realtà che ha sempre bisogno di nuovi stimoli”.

L’assessore Manzoni ha aggiunto: “Alla base del lavoro di Cesea c’è la convinzione che tutti possono portare un contributo e con questa certezza si è scelto di lavorare nella comunità, anche per rendere corresponsabile la popolazione e il territorio. Continueremo a sostenere Cesea per avere una comunità che non emargini ma che accompagni le fragilità. La sfida è umanizzare la comunità per renderla sempre più accogliente”.

Alla conferenza erano presenti anche Fabio Crimella, presidente della Cooperativa Arcobaleno, che collabora con Cesea, e Francesca Bonacina.