Cfpa Casargo protagonista al convegno di Regione e al Jobs Day

L’istituto protagonista al Jobs day e al convegno Qui puoi con il ministro Zangrillo e il presidente della Regione Fontana

CASARGO – Il Cfpa Casargo protagonista sul territorio. Ha riscosso ampi consensi la partecipazione della scuola alberghiera valsassinese a due tra i più importanti appuntamenti che in questi giorni hanno tenuto banco a Lecco.

Venerdì 19 settembre il Cfpa ha infatti preso parte alla tappa lecchese di Qui puoi, il tour istituzionale promosso dalla Regione per supportare il dialogo tra il Pirellone e le realtà economiche delle province lombarde. La tavola rotonda, tenutosi presso l’aula magna del Politecnico di Lecco, ha affrontato il tema della biomeccanica, uno dei settori che nel territorio sta assumendo sempre maggiore rilevanza. Il convegno ha potuto contare sulla partecipazione di numerosi ospiti, tra i quali il presidente della Regione Attilio Fontana e l’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi. Tra gli attori coinvolti nell’iniziativa anche il Cfpa Casargo. Gli allievi del Centro di formazione professionale, infatti, hanno curato il catering dell’evento, coordinati dai docenti Maurizio Calabrese e Luca Villa. Gli studenti si sono distinti, ancora una volta, per l’attenzione e la professionalità con cui hanno svolto il proprio incarico.

Lunedì 22 settembre il Cfpa ha replicato il proprio impegno al servizio del territorio: l’istituto valsassinese ha infatti preso parte al Jobs day, l’interessante manifestazione promossa dalla Provincia di Lecco sul fronte dell’orientamento scolastico. Per l’intera mattinata, il Palataurus ha ospitato numerosi stand della Pubblica amministrazione, che hanno offerto agli studenti delle tante scuole secondarie di secondo grado aderenti all’iniziativa la possibilità di conoscere le opportunità formative e lavorative assicurate dagli enti pubblici lecchesi, lombardi e nazionali. Un appuntamento di notevole valenza, come dimostrato dalle molteplici autorità intervenute, tra le quali il Ministro alla Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Anche in questa occasione, la gestione del catering e del coffee break è stata affidata agli studenti del Cfpa Casargo, che, guidati dagli insegnanti Maurizio Calabrese e Andrea Riva, hanno riposto nel migliore dei modi all’impegno richiesto, offrendo un servizio molto apprezzato da tutti i partecipanti all’iniziativa.

“A nome del Cda esprimo la massima soddisfazione per l’ottima riuscita di entrambi gli eventi – afferma Francesco Maria Silverij, presidente di Apaf, ente gestore del Centro di formazione professionale Casargo – Appuntamenti di questo tipo rappresentano un’ottima vetrina per il nostro istituto, per far conoscere al territorio le attività promosse dal Cfpa e permettere agli allievi di applicare quanto studiano a scuola ogni giorno. La risposta degli alunni è stata impeccabile. Un grande ringraziamento va ai nostri docenti, che, con competenza, dedizione e professionalità, si mettono ogni giorno al servizio degli studenti del Cfpa, e naturalmente a Regione Lombardia e Provincia di Lecco, che ancora una volta hanno permesso al nostro istituto di prendere parte ad appuntamenti di valenza assoluta”.

Analogo il commento del direttore del Cfpa Casargo, Alan Vaninetti: “Per i nostri studenti è molto importante avere l’opportunità di operare in contesti reali e di grande prestigio come quelli assicurati dal convegno Qui puoi e dalla kermesse del Jobs day. Gli allievi hanno saputo mettere in pratica gli insegnamenti dei loro docenti, operando in maniera impeccabile in entrambi i contesti. La partecipazione a manifestazioni di questo tipo sposa in pieno la filosofia del Cfpa, che punta a rafforzare sempre di più la propria collaborazione con gli enti pubblici e privati attivi sul territorio lecchese e lombardo”.