La manifestazione dei sindacati a Roma

Presente anche una delegazione lecchese di Cgil, Cisl e Uil. “Serve un cambio di rotta sui temi del lavoro”

ROMA – Creazione di lavoro di qualità, investimenti pubblici e privati a partire dalle infrastrutture, politiche fiscali eque, rivalutazione delle pensioni: queste e altre le principali tematiche portate in piazza a Roma dai sindacati nella giornata di oggi, sabato 9 febbraio.

La delegazione lecchese a Roma

La mobilitazione di Cgil, Cisl e Uil si inserisce nell’ambito della manifestazione nazionale #FuturoalLavoro. Il corteo è partito da piazza della Repubblica per arrivare a piazza San Giovanni dove sono intervenuti i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo.

Quasi 200 mila le persone presenti. A Roma era presente anche una delegazione lecchese delle tre sigle sindacali, 600 in tutto tra Cgil, Cisl e Uil della provincia di Lecco

Cambio di rotta

I sindacati sono scesi in piazza per chiedere al Governo un deciso cambio di rotta sui temi del lavoro, dalla creazione di lavoro di qualità agli investimenti pubblici e privati a partire dalle infrastrutture, politiche fiscali giuste ed eque, rivalutazione delle pensioni, interventi per valorizzare gli assi strategici per la tenuta sociale del Paese, a partire dal welfare, dalla sanità, dall’istruzione, dalla Pubblica amministrazione e dal rinnovo dei contratti pubblici, maggiori risorse per i giovani, le donne e il Mezzogiorno.