Cgil Lecco, Cortinovis e Versace elette nella Segreteria confederale

La Camera del Lavoro di Lecco si è riunita stamattina

Riva: “Il nostro impegno è quello di promuovere una rappresentanza sempre più inclusiva”

LECCO – Nella mattinata di oggi, lunedì 17 febbraio 2025, l’Assemblea Generale della CGIL di Lecco si è riunita presso la Camera del Lavoro del capoluogo per eleggere due nuovi componenti della Segreteria confederale. Si tratta di Barbara Cortinovis e Veronica Versace, che ricopriranno il nuovo ruolo mantenendo al contempo l’incarico attuale. Cortinovis, 47 anni, è alla guida della FILCAMS CGIL, categoria che si occupa di commercio, turismo e servizi; Versace, 46 anni, dirige invece la FILLEA CGIL, che rappresenta i lavoratori dei settori edilizia e legno. Cortinovis e Versace vanno così ad affiancare il Segretario generale Diego Riva e l’altro componente di Segreteria, Marco Brigatti.

La convocazione dell’Assemblea Generale è stata anche l’occasione per salutare Francesca Seghezzi, componente di Segreteria uscente, che ha già intrapreso un nuovo percorso professionale nell’ambito della CGIL Lombardia.

Il commento di Diego Riva sull’elezione: “Ringraziamo Francesca per il prezioso lavoro svolto in questi anni, augurandole il meglio per il futuro, e diamo il benvenuto a Barbara e Veronica. In un contesto in cui la parità di genere è ancora un obiettivo da conquistare pienamente, questa scelta rappresenta un segnale forte: la CGIL non solo rivendica il diritto delle donne a ricoprire ruoli di responsabilità, ma lo pratica con coerenza e valorizzando le competenze. Il nostro impegno è quello di promuovere una rappresentanza sempre più inclusiva, che sappia dare spazio a chiunque voglia arricchire il sindacato con idee, passione e determinazione.”