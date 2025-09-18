Cgil, mobilitazione nazionale per la Palestina. A Lecco sciopero e presidio

Anche Lecco aderisce all’iniziativa nazionale. Presidio in Piazza Diaz

“Condanna dell’invasione di Gaza da parte dell’esercito israeliano e denuncia dei crimini di guerra e contro l’umanità perpetrati nei confronti del popolo palestinese”

MILANO – La Cgil ha indetto per venerdì 19 settembre una giornata di mobilitazione nazionale in solidarietà al popolo palestinese e contro l’offensiva militare israeliana su Gaza. In Lombardia la protesta si tradurrà in uno sciopero di 4 ore a fine turno in tutti i settori, con l’eccezione delle attività pubbliche e private regolate dalla legge 146/90, e in manifestazioni in tutte le province. Anche Lecco aderirà allo sciopero.

“La mobilitazione – spiegano – nasce dalla condanna dell’invasione di Gaza da parte dell’esercito israeliano e dalla denuncia dei crimini di guerra e contro l’umanità perpetrati nei confronti del popolo palestinese. Tra gli obiettivi figurano l’apertura immediata di corridoi umanitari, il ripristino del diritto internazionale, la sospensione degli accordi commerciali con Israele e la richiesta al Governo italiano di riconoscere lo Stato di Palestina”.

“A Gaza sono in corso ormai da mesi crimini contro l’umanità che non possiamo accettare – ha dichiarato Valentina Cappelletti, segretaria generale della CGIL Lombardia –. Venerdì 19 settembre scenderemo in piazza con lavoratrici e lavoratori per chiedere lo stop immediato all’offensiva militare, la messa in sicurezza della popolazione civile, il sostegno alle missioni umanitarie e il riconoscimento dello Stato di Palestina. La pace non può essere rinviata: serve l’impegno concreto di governi e istituzioni internazionali per una conferenza di pace sotto l’egida delle Nazioni Unite”.

Anche a Lecco è prevista un’iniziativa pubblica: alle 18.00 in piazza Diaz si terrà un presidio organizzato dalla CGIL insieme alle associazioni locali, per ribadire la richiesta di pace e la solidarietà con il popolo palestinese.