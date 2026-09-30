Charity Bike Tour, da Lecco parte la pedalata per sostenere la ricerca sulla fibrosi cistica

Dal 30 settembre al 3 ottobre il tour attraverserà Lombardia, Svizzera e Piemonte con tappe anche a Primaluna, Colico e Morbegno

Matteo Marzotto, Edoardo Hensemberger e numerosi campioni dello sport pedaleranno per sostenere la ricerca promossa da FFC Ricerca

LECCO – Le strade tra Lecco, i laghi lombardi e piemontesi diventano per quattro giorni il percorso di una pedalata dedicata alla solidarietà e alla ricerca. Dal 30 settembre al 3 ottobre torna il Charity Bike Tour, giunto alla XIV edizione, con un itinerario che porterà ciclisti, campioni dello sport, volontari e sostenitori da Lecco fino a Biella, passando anche dalla Svizzera.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – ETS (FFC Ricerca) e inaugurerà la XXIV Campagna Nazionale FFC Ricerca, che proseguirà per tutto il mese di ottobre con eventi di sensibilizzazione e la distribuzione del Ciclamino, fiore simbolo della ricerca sulla fibrosi cistica.

A guidare il gruppo ci sarà Matteo Marzotto, presidente di FFC Ricerca e ideatore del Charity Bike Tour. Insieme a lui pedalerà Edoardo Hensemberger, testimonial della Fondazione e persona con fibrosi cistica, oltre a diversi nomi dello sport: Gianni Bugno, Davide Cassani, Alessandra Fior, Francesco Moser, Bruno Sanetti, Gilberto Simoni e Stefano Zanini.

In sella anche alcuni dei biker che hanno accompagnato il tour nelle sue precedenti edizioni, tra cui Iader Fabbri, Max Lelli e Fabrizio Macchi. Al gruppo si uniranno inoltre Emanuela Vola, volontaria della Delegazione FFC Ricerca di Dongo, insieme agli amici Alberto Elli e Simone Petilli per la tappa di Colico, e Nora Shkreli, che pedalerà in tandem con Marzotto.

Dal 2012 il Charity Bike Tour ha percorso oltre 7.000 chilometri distribuiti in 320 tappe, contribuendo a raccogliere più di 800.000 euro destinati al finanziamento di progetti di ricerca.

Il legame con il territorio lecchese sarà particolarmente forte fin dall’inizio. La manifestazione prenderà ufficialmente il via mercoledì 30 settembre con la charity dinner inaugurale al Ristorante Nuovo di Garlate, organizzata con la Delegazione FFC Ricerca di Lecco Valsassina.

Il giorno successivo, giovedì 1 ottobre, sarà invece Lecco a ospitare la partenza della prima tappa. Il ritrovo è fissato alle 9 in piazza Mario Cermenati, dove sono previsti il saluto del sindaco e delle autorità e la presenza della Delegazione FFC Ricerca di Lecco Valsassina.

Da qui il gruppo si metterà in movimento verso la Valsassina. Alle 10.15 è previsto l’arrivo a Primaluna, dove sarà presente una postazione per l’offerta del Ciclamino, insieme al saluto del sindaco e delle autorità e a un incontro con scuole e volontari. La partenza è prevista alle 11.

Alle 12.30 i ciclisti arriveranno a Colico, in piazza Garibaldi, dove sarà attiva una seconda postazione per il Ciclamino con la Delegazione FFC Ricerca di Como Dongo. Dopo il saluto del sindaco e delle autorità, il tour ripartirà alle 13.30 alla volta di Morbegno, con arrivo alle 14.15 in piazza San Giovanni e la presenza della Delegazione FFC Ricerca di Morbegno.

La prima giornata proseguirà quindi verso Gravedona e Uniti, dove l’arrivo è previsto alle 16. La postazione per il Ciclamino sarà allestita presso il piazzale “Marafibrositona” in piazza Trieste, con la Delegazione FFC Ricerca di Dongo.

La giornata si concluderà con una seconda charity dinner, alle 20, al Ristorante La Baia di Cremia, organizzata insieme alla Delegazione FFC Ricerca di Dongo-Como.

Il tour ripartirà venerdì 2 ottobre da Dongo, in piazza Paracchini, alle 9. Dopo il saluto ai corridori sul lungolago, il gruppo raggiungerà Lugano, con arrivo alle 11 in piazza Manzoni e una postazione per il Ciclamino curata dalla Delegazione Correre per un Respiro.

La tappa proseguirà verso Stabio, dove alle 12.30 è previsto un incontro nella sede di VF Corporation con volontari FFC Ricerca e dipendenti. Alle 14.15 sarà quindi la volta di Varese, presso Agricola Shop, in via Pisna 1, con una nuova postazione per il Ciclamino e la presenza del sindaco di Varese.

Dopo il trasferimento da Varese a Belgirate, il gruppo raggiungerà Stresa, dove alle 16.15 è previsto l’arrivo in piazza Matteotti. Anche qui sarà presente una postazione per la raccolta fondi attraverso il Ciclamino, con la Delegazione FFC Ricerca di Verbania e la presenza del sindaco e delle autorità.

La seconda giornata terminerà con una charity dinner alle 20 al Continental Golf Resort di Fondotoce di Verbania, insieme alla Delegazione FFC Ricerca di Verbania e V.C.O.

L’ultima giornata, sabato 3 ottobre, partirà da Verbania. Il ritrovo è previsto alle 9 e la partenza alle 9.30 dal parcheggio del Teatro Maggiore, in via San Bernardino 49. Dopo l’incontro con il sindaco e le autorità, il gruppo raggiungerà Omegna, dove alle 10.30 è previsto l’arrivo in via Giuseppe Mazzini 31.

A Omegna saranno presenti l’Associazione Kenzio Bellotti e la Delegazione FFC Ricerca di Vercelli, oltre al sindaco e alle autorità. La partenza è fissata alle 11.30.

Alle 13.30 il tour farà tappa a Gattinara, in piazza Paolotti, con una nuova postazione per il Ciclamino e l’incontro con il sindaco e le autorità. Dopo la ripartenza delle 14.30, i ciclisti arriveranno alle 16 a Candelo, in piazza Castello 29, dove saranno accolti dalla Delegazione FFC Ricerca di Biella.

L’ultima parte del percorso porterà quindi a Biella, con arrivo previsto alle 16.45 in piazza Duomo. Qui si terrà l’ultimo incontro con il sindaco e le autorità, prima della charity dinner conclusiva delle 20 organizzata con la Delegazione FFC Ricerca di Biella.

Nel complesso il percorso supera i 300 chilometri e i 1.600 metri di dislivello positivo, attraversando Lombardia, Svizzera e Piemonte tra laghi e montagne. Le diverse tappe saranno accompagnate da iniziative organizzate grazie al lavoro dei volontari delle Delegazioni e dei Gruppi di Sostegno FFC Ricerca e alla collaborazione delle istituzioni locali.

L’obiettivo è mantenere alta l’attenzione su una malattia genetica grave che, nonostante i progressi della ricerca, resta priva di una cura risolutiva. La Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – ETS, nata a Verona nel 1997, è impegnata nella promozione e nel finanziamento della ricerca scientifica sulla fibrosi cistica e nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

Secondo i dati forniti dalla Fondazione, in Italia si stimano circa 6.000 persone con fibrosi cistica, 48.000 in Europa e 160.000 nel mondo. FFC Ricerca conta oggi una rete di 1.070 ricercatori, 158 Delegazioni e Gruppi di sostegno attivi in tutte le regioni italiane e circa 5.000 volontari non occasionali.

Dal 2002 a oggi, la Fondazione ha investito oltre 46 milioni di euro in 522 iniziative di ricerca, tra progetti strategici e iniziative selezionate attraverso i bandi annuali.

Il XIV Charity Bike Tour diventa così anche un lungo percorso di sensibilizzazione: la bicicletta attraverserà territori e comunità, mentre nelle piazze il Ciclamino offrirà la possibilità di sostenere concretamente la ricerca sulla fibrosi cistica.

L’iniziativa si avvale della media partnership de La Gazzetta dello Sport e Gruppo QN Il Giorno, del contributo del main sponsor Tecnomat e del supporto di Agricola Home & Garden, Brandart, Castelli, FAS, Gruppo Italiano Vini, IP, MinervaHub, Pharmaguida, Schelling, SGP Italia, Siggi e VF Corporation. A sostegno del tour anche Bike Academy Davide Cassani, Editel, Elvis Gomme, Metodo Nutrition, Max Lelli (MXL Team) e Physiotech Lab.