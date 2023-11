Il sogno di tre amici lecchesi: un documentario sulle Orchidee del Sole in Australia

Il progetto s’intitola “Chasing the Sun”, per sostenerlo è stata attivata una campagna di crowdfunding

Ideatori del progetto sono: Daniela Scaccabarozzi, Andrea Aromatisi (da poco cittadini australiani) e il regista Nicola Rota

LECCO – Tre lecchesi, tre amici e un sogno in comune da realizzare. Stiamo parlando di Daniela Scaccabarozzi, ricercatrice e biologa, Andrea Aromatisi, educatore ambientale e coach ontologico e Nicola Rota regista e produttore lecchese.

Daniela e Andrea sono lecchesi trapiantati in Australia, dove da poco hanno ottenuto la cittadinanza in quella terra lontana bruciata dal sole. Nicola invece vive e lavora a Lecco e con loro collabora da anni. Una collaborazione duratura impreziosita dalla forte amicizia che lega i tre lecchesi, ed è così che è nata l’idea di provare a dare vita ad un sogno: realizzare un documentario insieme dedicato alle Orchidee del Sole.

“Si tratta di un progetto documentaristico audiovisivo che si concentra sul viaggio alla scoperta di un gruppo di orchidee emblematiche e selvatiche, rinomate per la loro straordinaria bellezza: le Orchidee del Sole – spiega Nicola – Queste orchidee australiane possiedono una caratteristica unica: si aprono solo quando vengono toccate dai raggi del sole e si riproducono imitando altre piante attraverso una relazione intima con i loro impollinatori”.

Un progetto ambizioso, battezzato “Chasing the Sun” (inseguendo il sole) in una location tanto meravigliosa quando lontana per Nicola.

“Il film – ci spiega – mescolerà contenuti scientifici di grande valore con il significato culturale presente nella cultura aborigena, approfondendo l’importanza ancestrale del sole e delle orchidee nella cultura aborigena australiana, proponendosi di riscoprire il profondo e autentico legame che ci unisce alla bellezza e all’incanto”.

Un documentario ma nello stesso tempo un’aventura: “Questo film – prosegue Nicola – condurrà il pubblico in un avvincente viaggio alla scoperta di nuove scoperte nel campo della scienza botanica, fondendosi con la conoscenza millenaria e affascinante del popolo aborigeno, mentre cerchiamo di svelare significati nascosti e dimenticati che tutti desideriamo riscoprire”.

Per poter ambire a questo sogno i tre hanno deciso di attivare una campagna di crowdfunding. “L’auspicio è che ci possa permettere di finanziare la produzione del progetto e di raggiungere la sostenibilità finanziaria necessaria, consentendoci di sviluppare i materiali promozionali necessari per raggiungere il nostro obiettivo finale – spiega Nicola – Attualmente abbiamo raccolto 585 euro, ma abbiamo appena iniziato. E in fondo, condividere un sogno, non è un pò sognare insieme?”.

Daniela, Andrea e Nicola ci stanno provando supportati anche da Andrea Luca Zaccone, social media manager e prossimo produttore cinematografico. Chiunque voglia sostenere il loro progetto, può accedere alla campagna di crowdfunding da questo link: https://www.produzionidalbasso.com/project/chasing-the-sun/#ita