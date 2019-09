Che spettacolo la ScigaMatt! Vincono Depredi e Bardelli

Oltre mille alla partenza dell’edizione 2019 della ScigaMatt

Nella competitiva bis di Depredi, Paola Bardelli vince tra le donne

LECCO – Quasi 1200 runner al via, 240 volontari, 32 ostacoli: questi i numeri della ScigaMatt, la corsa più pazza di Lecco, andata in scena quest’oggi, sabato 14 settembre.

Una manifestazione sempre più attesa ed amata dal pubblico lecchese (e non solo), come dimostra il numero di iscrizioni, chiuse con record un mese prima della partenza.

L’attesa è cominciata nel primo pomeriggio in Piazza Garibaldi, in centro Lecco, dove intorno alle 14 i primi atleti e colorati gruppi di partecipanti hanno iniziato ad assemblarsi in attesa di partire.

Prima del via i saluti del Sindaco di Lecco Virginio Brivio mentre in gara c’erano anche l’assessore allo Sport Roberto Nigriello e il consigliere comunale Giovanni Colombo.

Alle 15 il primo start, quello degli agonisti della ScigaMud, gara competitiva valevole per il Campionato Italiano OCR. 200 i runner al via, in tre separate batterie, di fronte a loro 13 km di percorso irto di ostacoli: accanto ai tradizionali e più conosciuti l’organizzazione ha aggiunto l’attraversamento a nuoto del bacino della canottieri e, prima del traguardo di Acquate un pannello di legno da superare solamente con la forza delle braccia.

Alle 15.30 è toccato ai ‘pazzi’ della ScigaMatt e poco dopo alla ScigaMiniMatt, un colorato corteo di corridori che ha letteralmente invaso le vie di Lecco e di Acquate.

Tantissimi e originali, anche quest’anno, i ‘costumi’ con i quali i partecipanti hanno sfidato gli ostacoli della ScigaMatt per giungere al traguardo tra applausi e sorrisi.

Vincitore dell’edizione 2019 è stato Raffaele Depredi, 1h 00′ 54”, già protagonista della scorsa ScigaMud, seguito da Alessandro Colletta, 1h 01′ 14” e da Loris Pintarelli, 1h 01’21”.

Per le quote rosa, regina della Scigamatt è stata Paola Bardelli, 1h 42′ 29”, seconda Carol Zenga 1h 42′ 41” e terza Francesca Dambruoso, 1h 49’21”.

“Davvero una bellissima gara, quest’anno ci siamo superati – il commento di Mauro Gattinoni, tra gli organizzatori della corsa – nuovi ostacoli e un percorso da non sottovalutare, salite soprattutto. Vorrei ringraziare di cuore i 240 volontari dislocati tra partenza, arrivo e lungo il percorso per dare assistenza ai concorrenti, quindi gli atleti stessi, che con il loro entusiasmo rendono ScigaMatt un appuntamento sempre più sentito e irrinunciabile!”.

NON APPENA POSSIBILE LE CLASSIFICHE UFFICIALI