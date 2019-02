Rinnovato il consiglio direttivo dell’associazione, Di Bella confermato presidente per i prossimi quattro anni

Continua la collaborazione con le scuole: “Il 15 febbraio parte il concorso 4 allievi per 4 piatti”

LECCO – Chef Vincenzo Di Bella confermato alla guida dell’Associazione Cuochi di Lecco e Provincia.

Lunedì scorsi è stato rinnovato il consiglio direttivo per i prossimi quattro anni.

Gli obiettivi dell’associazione

“L’associazione è in salute e continua a crescere – ha detto il presidente Di Bella -. Abbiamo raggiunto la quota di 88 associati, di cui 34 sono allievi. Continueremo a lavorare sulla strada tracciata negli ultimi quattro anni”.

Un occhio di riguardo alle scuole: “Ci stiamo avvicinando ancora di più ai ragazzi delle scuole alberghiere del territorio per far capire la realtà del nostro mestiere che non è quello che si vede in televisione”.

Sul tavolo, poi, c’è l’importante tema del turismo: “Un altro obiettivo molto importante per la nostra associazione è quello di coinvolgere le istituzione per favorire lo sviluppo del turismo a Lecco e provincia”.

Il concorso “4 allievi per 4 piatti”

Per quanto riguarda la vicinanza agli istituti alberghieri torna con la quarta edizione il concorso “4 allievi per 4 piatti”.

“Come sempre coinvolgeremo i quattro istituti alberghieri della nostra provincia: Istituto Cfp Fondazione Clerici di Merate, Istituto Professionale di Stato Graziella Fumagalli di Casatenovo, Cfp Aldo Moro di Valmadrera e Cfpa di Casargo”.

Venerdì 15 febbraio si parte proprio da Casatenovo: “Quattro allievi, per ognuno dei quattro istituti, presenteranno un antipasto, un primo, un secondo e un dessert e la giuria sarà chiamata a esprimere il proprio parere. Alla fine della kermesse verrà organizzata una cena durante la quale si svolgeranno le premiazioni”.

Dopo la tappa di Casatenovo, ci saranno quelle di Merate, Casargo e Valmadrera, quindi la serata finale: “Anche quella vorremmo farla in un istituto alberghiero per cercare di coinvolgere il più possibile gli studenti”.

Le prossime iniziative

Chef Di Bella lavora all’Nh hotel Pontevecchio di Lecco: “Sono soddisfatto degli ultimi quattro anni perché siamo riusciti a organizzare attività interessanti per tutti gli associati. In particolare riprenderemo le visite alle aziende che producono prodotti di qualità con materie prime d’eccellenza. E’ un’iniziativa che è stata apprezzate e troveremo altre aziende di nicchia da visitare”.

Il nuovo consiglio direttivo