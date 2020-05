Chiesa. A maggio, ogni mercoledì e venerdì, la recita del rosario

L’iniziativa della Comunità pastorale Madonna del Rosario

I preti della parrocchia pregheranno nei cortili delle case

LECCO – Nel mese di maggio, i fedeli della Comunità pastorale Madonna del Rosario di Lecco sono invitati a vivere due appuntamenti settimanali in cui recitare in modo “comunitario” il Rosario, per riscoprirne la “bellezza”, accogliendo la suggestione di papa Francesco che nella sua Lettera a tutti i fedeli per il Mese di Maggio 2020 dello scorso 25 aprile ha scritto appunto: “…ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a casa nel mese di maggio”.

Ogni mercoledì sera la recita del Rosario sarà condotta da uno dei diversi luoghi mariani della nostra Comunità pastorale o della città (diretta streaming su www.leccocentro.it in modo che tutti possano partecipare alla preghiera).

I luoghi in cui si reciterà il Rosario il mercoledì sera alle 20.30 sono:

la Grotta mariana nel giardino della Clinica Talamoni, mercoledì 6 maggio

la Grotta di Lourdes del Santuario Beata Vergine di Lourdes ad Acquate, mercoledì 13 maggio; in questa occasione saranno in comunione tutte le parrocchie della città

la Grotta di Lourdes in via Corti a Pescarenico, mercoledì 20 maggio

nel cortile della chiesa parrocchiale di San Carlo al Porto, mercoledì 27 maggio.

Ogni venerdì sera, sempre alle 20.30, i sacerdoti della Comunità pastorale, don Davide, don Filippo, don Cristiano, don Giuseppe, don Alberto e don Eusebio si recheranno ciascuno in un cortile, nell’atrio aperto di un condominio, in un luogo che garantisca la possibilità di pregare assieme e guideranno la recita del Rosario con quanti vorranno partecipare, rimanendo affacciati dalle proprie finestre o dai propri balconi.

Il sacerdote rimarrà da solo nel cortile, secondo le vigenti disposizioni di legge. I parrocchiani interessati a proporre la recita del Rosario nella loro “zona” sono invitati a segnalarne la disponibilità in segreteria, impegnandosi nell’organizzazione e condivisione dell’incontro presso i propri vicini e/o condomini per consentire la partecipazione alla preghiera. La proposta, lanciata solo pochi giorni fa, ha avuto un riscontro immediato e positivo. Ogni ulteriore informazione sul sito www.leccocentro.it.