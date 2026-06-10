Chiesa di San Giovanni: progetto di restauro di tre importanti dipinti secenteschi

La presentazione sabato 13 giugno ore 18.50 in piazza Cavallotti a Lecco

L’iniziativa si inserisce nella ricorrenza dei duecento anni dalla nascita del Beato Giovanni Mazzucconi

LECCO – Nello scorso 2025 l’Associazione Giuseppe Bovara, assieme all’aiuto e al concreto sostegno di numerose altre realtà associative del territorio di Lecco che hanno a cuore la tutela del patrimonio d’arte cittadino, ha promosso il restauro della tela secentesca dell’Adorazione dei Pastori di Maggianico (il restauro è in corso e sarà concluso e presentato entro quest’anno), raccogliendo i fondi necessari con iniziative, concerti e aperture straordinarie di luoghi lecchesi poco conosciuti.

Quest’anno parte una nuova e stimolante sfida: il restauro di tre importanti testimonianze secentesche della vita religiosa e della fede della parrocchia di San Giovanni alla Castagna di Lecco. Si tratta dei ritratti dei primi curati di quel luogo ovvero Giovanni Battista Cattaneo Torriani e Bernardo Tartari (†1703); e, non ultima, la raffigurazione della Madonna Nera di Loreto, conservata nella chiesa di Varigione, cui tuttora la popolazione del luogo è legatissima. Tre opere significative non solo per la comunità parrocchiale ma per la cultura di tutto il territorio lecchese. In particolare, il ritratto del curato Cattaneo Torriani ha rivelato sul retro la firma di Luigi Reali, confermando la corretta attribuzione al prestigioso pittore fiorentino secentesco.

L’iniziativa si inserisce nella ricorrenza dei duecento anni dalla nascita del Beato Giovanni Mazzucconi: non solo perché colpirono la sua immaginazione di bambino quando frequentava la canonica di San Giovanni, retta allora dallo zio materno Carlo Scuri; ma anche perché la bisnonna materna discendeva dalla stessa famiglia del curato Cattaneo Torriani.

Il progetto di restauro dei due ritratti dei curati verrà presentato nella chiesa di San Giovanni Evangelista (Lecco, piazza Cavallotti) sabato 13 giugno alle ore 18.45 (al termine della Santa Messa delle 18). Quello della Madonna Nera verrà illustrato il 4 luglio in occasione della festa di Varigione.

Per chi volesse, alle 19.30, nell’ambito della Festa di San Giovanni, la parrocchia organizza sul sagrato la “Cena (in piazza) di inizio estate”, con prenotazione obbligatoria entro l’11 giugno presso la sacrestia (dopo le S. Messe) o a questo LINK.