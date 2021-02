I nomi sono stati individuati dall’Arcivescovo Delpini

“Il Decano avrà il compito di essere segno di comunione”

LECCO – Con un decreto firmato ieri, l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha nominato i nuovi Decani della Diocesi, che scendono da 73 a 63 in seguito alla riarticolazione di alcuni territori, in particolare nella città di Milano. I nomi dei nuovi Decani, pubblicati sul portale della Diocesi Ambrosiana (www.chiesadimilano.it), sono stati individuati dall’Arcivescovo in base ai suggerimenti emersi nelle votazioni a cui, il 19 gennaio scorso, hanno partecipato i presbiteri e i diaconi della Diocesi.

La nomina dei nuovi Decani arriva in una fase particolare per la vita della Chiesa ambrosiana: è infatti in corso un cammino di riforma del Decanato stesso, una riforma che “ha l’obiettivo di ‘ascoltare’ tutti i segni di Vangelo presenti nel nostro territorio, quello geografico e quello ‘esistenziale’ – sottolinea il Vicario generale, monsignor Franco Agnesi -. Desideriamo crescere nella nostra capacità di giungere a decisioni ‘sinodali”’ per compiere scelte missionarie e sostenere la testimonianza evangelica nei vari ambiti della vita umana, dalla scuola alla salute, dal volontariato allo sport”.

Con questo obiettivo, nei Decanati verrà introdotta, con un volto che sarà disegnato nelle prossime settimane, una nuova realtà, quella dell’Assemblea sinodale: “E’ una figura che è emersa, con forza e creatività, in questi mesi di riflessione – continua monsignor Agnesi -. Al Decano si chiede non di caricarsi di un peso in più, ma di ‘dare una mano’, una mano che accoglie, una mano che scambia la pace, una mano che si collega ad altre mani di discepoli e missionari. Una cosa è certa: saranno soprattutto i laici ad animare e orientare il cammino decanale. In questo discernimento il Decano avrà il compito di essere segno di comunione, di tenere insieme e valorizzare i carismi e i servizi che lo Spirito suscita nella Chiesa”.

I decani per il prossimo quinquennio (zona III)

Alto Lario – don Emilio Sorte

Asso – don Virginio Resnati

Brivio – don Carlo Motta

Erba – mons. Angelo Pirovano

Lecco – mons. Davide Milani

Merate – don Fabio Pompeo Biancaniello

Missaglia – don Antonio Bonacina

Oggiono – don Maurizio Mottadelli

Porlezza – don Romeo Cazzaniga

Primaluna – don Lucio Galbiati

