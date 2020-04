Chiesa. Nel Venerdì Santo, la Croce passerà tra le case dei lecchesi

Le iniziative della Comunità Pastorale Madonna del Rosario

“In questo Venerdì Santo Gesù crocifisso che percorre le nostre strade”

LECCO – “Visto che non sarà possibile andare in chiesa per venerare la Croce, sarà la Croce a passare tra le vostre case”. Il Venerdì Santo, 10 aprile, la Croce passerà tra le case degli abitanti delle parrocchie di San Nicolò, di Pescarenico e del Porto. Non essendo possibile per i fedeli recarsi in chiesa a venerare la Croce, saranno i sacerdoti a portarla dove la gente vive.

“In un Venerdì Santo quanto mai inedito e non prevedibile, sarà questa l’occasione per rimettere al centro della vita e dell’esperienza di uomini e donne la Croce, che grazie al sacrificio di Cristo da strumento di morte è divenuta sorgente di vita, che dona redenzione, riconciliazione e salvezza a tutti gli uomini. Per questo i sacerdoti della Comunità pastorale Madonna del Rosario gireranno in preghiera per le vie delle tre parrocchie, da soli, in silenzio, portando con fede e devozione una croce. Non sarà possibile accompagnare il sacerdote e nemmeno radunarsi davanti alle case per onorare il passaggio del crocifisso: ai fedeli è chiesto di affacciarsi alle finestre o ai balconi, seguire dall’alto il sacerdote con il crocifisso e pregare”.

“In questo Venerdì Santo – spiega mons. Davide Milani – non noi andremo in chiesa da Gesù, ma è Gesù crocifisso che percorre le nostre strade, si lascia contemplare, ascolta le nostre preghiere, condivide i nostri dolori e le nostre preoccupazioni, ci invita a portare il nostro dolore e quello degli altri, sostiene la nostra pazienza nella fede e nelle prove”.

IL MANIFESTO CON GLI ORARI DELL’INIZIATIVA