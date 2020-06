Chiusa l’edicola di Maggianico, la titolare: “Mancherà anche a noi”

Lunedì è stato l’ultimo giorno di apertura per l’edicola “La Torretta”

Storico negozio di Maggianico, il quartiere resta senza edicola

LECCO – Il prossimo 3 luglio avrebbe festeggiato i nove anni della sua ultima gestione ma ieri, lunedì, è stato l’ultimo giorno di attività per l’edicola “La Torretta” di Maggianico.

Una scelta maturata negli ultimi tempi dalla titolare Maria Madonia: “Io sono in pensione e le mie figlie, Laura e Serena, socie dell’attività, hanno deciso di prendere altre strade. Quindi, con un po’ di dispiacere, abbiamo deciso di chiudere”.

La Torretta è l’unica edicola del quartiere e storicamente collocata in corso Emanuele Filiberto, si è solo spostata di civico prima di essere rilevata dalla signora Maria e al posto del vecchio negozio già da tempo ha aperto una pizzeria.

“I clienti sono dispiaciuti, anche perché il rione ora resta scoperto. Noi eravamo gli unici che vendevano i biglietti del pullman e del treno – prosegue la titolare -Per noi è stata una bella esperienza. Abito da sempre nel quartiere ma avere questo negozio ci ha permesso di conoscerlo ancor di più. Ci mancheranno le chiacchierate con le singole persone. L’edicola era un punto di riferimento per tanti, che mancherà e mancherà anche a noi”.

Non è detto che in futuro l’edicola non possa riaprire: la famiglia è proprietaria dei muri del negozio e attende eventuali interessati: “Al momento – ci dice Maria – non sono arrivate offerte”.