Il negozio era stato aperto nel 1982 da Giacomina Castelnuovo, poi rilevato nel 2013 da un’azienda bergamasca

Sasa, storico dipendente: “Oggi è un giorno triste, siamo stati una realtà di riferimento per tanti cittadini”

LECCO – Un ultimo via vai di clienti, gli acquisti di sempre e un po’ di malinconia. Si è chiusa oggi, sabato 28 novembre, l’attività dello storico OrtoLecco di via Santo Stefano, alle spalle della chiesa dei Cappuccini. Alle 12.30 le saracinesche del negozio si sono abbassate per l’ultima volta, mettendo fine a una storia commerciale lunga oltre quarant’anni.

Un negozio conosciuto e frequentato da generazioni di residenti del rione Santo Stefano e del viale, ma anche da tanti lecchesi che nel tempo avevano scelto l’ortofrutta come punto di riferimento per la spesa quotidiana.

“Oggi è un giorno triste”, racconta Sasa, che lavora nel negozio da vent’anni. “C’è un via vai di persone, l’ultima spesa, gli ultimi saluti. Siamo stati davvero un riferimento per tanti lecchesi, mi dispiace”.

L’attività era stata aperta nel 1982 da Giacomina Castelnuovo, che aveva dato vita a un negozio diventato negli anni parte della quotidianità del quartiere. L’ortofrutta aveva avuto anche una sede a Civate, in via dei Sassi.

Nel 2013 l’attività era stata rilevata da un’azienda bergamasca, che ha infine deciso di chiudere il negozio lecchese.

Con la chiusura di oggi si spegne così un’altra presenza storica del commercio di vicinato nel rione: a fine agosto in viale Turati avevano abbassato le saracinesche anche il Pastificio Emiliano e la Nuova Macelleria. Resta ora da capire quale sarà il futuro dei locali di via Santo Stefano, sul quale al momento non sono state rese note informazioni.