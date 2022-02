Protezione Civile all’opera sabato per la pulizia dell’alveo del corso d’acqua

Una ventina i volontari impegnati nel taglio della vegetazione e interventi di pulizia

LECCO – Lo scorso sabato, a Chiuso, i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, coordinati e supportati dal servizio di protezione civile del Comune di Lecco, hanno effettuato un’esercitazione di pulizia dell’alveo del torrente Culigo, nel tratto di corso d’acqua compreso tra via Padre Agostino Gemelli e via Alla Spiaggia, con l’eccezione di una piccola porzione, parzialmente interclusa a valle, di corso Bergamo.

Una ventina di volontari, con gli automezzi necessari a effettuare le operazioni di taglio della vegetazione. L’intervento è stato realizzato nel periodo di riposo vegetativo, individuato tra il mese di ottobre e la fine di febbraio: la periodicità di tale intervento, spiegano dal Comune, è infatti essenziale, in quanto contribuisce, in parte, all’attività di prevenzione del rischio idrogeologico prevista sui corsi d’acqua.

Durante l’esercitazione, da parte dei volontari, sono stati utilizzati i dispositivi di protezione individuali e rispettate le misure di distanziamento raccomandate; gli stessi automezzi sono stati predisposti in numero necessario al fine di garantire i distanziamenti adeguati in ogni fase. I volontari hanno inoltre impiegato le attrezzature specifiche necessarie all’esecuzione delle attività (imbrago, caschetto, guanti e protezione acustiche).

In seguito, il materiale vegetale raccolto è stato depositato nel cassone di Silea, collocato in via Alla Spiaggia. Con l’occasione sono stati inoltre rimossi i rifiuti rinvenuti in alveo e sulle sponde.

“Ringrazio sentitamente il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile per l’impegno costante profuso nella cura della città – dichiara l’assessore alla Protezione civile del Comune di Lecco Simona Piazza – Anche in questa occasione, infatti, con il supporto e il coodinamento forniti dal servizio di protezione civile del Comune di Lecco, il Gruppo ha realizzato un intervento significativo di pulizia del torrente Culigo, contribuendo non soltanto al decoro delle sue sponde ma, in particolare, alla prevenzione del dissesto idrogeologico.”