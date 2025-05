Chiusura ferroviaria. Primo test su servizi sostitutivi, bus e battelli sold-out

Il bilancio del Tavolo tecnico mobilità Provincia di Lecco

Navigazione Laghi implementa le corse sulla tratta Lecco-Bellagio

LECCO – Questa mattina si è riunito il Tavolo tecnico sul tema della mobilità, coordinato dalla Presidente della Provincia Alessandra Hofmann alla presenza di tutti gli attori coinvolti sul tema della chiusura ferroviaria per la tratta Lecco – Colico – Tirano in programma dal 15 giugno al 14 settembre prossimi.

Utile l’iniziativa per misurare l’efficacia dei servizi sostitutivi e individuare le misure per il miglioramento della comunicazione al pubblico. Flussi decisamente importanti sia in andata verso l’alto lago che nelle tratte di rientro verso il capoluogo: moltissimi i bus in servizio che non hanno tuttavia potuto sopperire alla domanda dei tanti turisti e sold out dei battelli con oltre 3.500 passeggeri nei due giorni.

Una sperimentazione che conferma l’importanza di proseguire nel processo, già avviato da qualche tempo, di collaborazione e sinergia della filiera istituzionale per contribuire ad individuare soluzioni di sistema a problematiche territoriali.

“Durante il prossimo periodo di interruzione della linea ferroviaria sarà fondamentale l’apporto di tutti coloro che a vario titolo si occupano di trasporto pubblico nel rispetto di ruoli e competenze – dichiarano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Vicepresidente Mattia Micheli – Anche questa volta, grazie alle continue e proficue interlocuzioni, la Gestione Navigazione Laghi, attraverso l’implementazione delle corse sulla tratta Lecco-Bellagio, dimostra attenzione verso il nostro territorio. Questa è una delle diverse attività di sistema che contribuiranno a contenere i disagi per cittadini e turisti. Auspichiamo una risposta positiva da parte dell’utenza per mettere le basi affinché questo rafforzato servizio di mobilità lacuale possa essere mantenuto anche negli anni futuri”.

“Stiamo lavorando in stretta sinergia con la Presidente Hofmann mettendo a punto sul territorio lecchese una serie di iniziative volte a dare sempre maggiore supporto in favore di cittadini e turisti. In concomitanza con l’interruzione della linea ferroviaria, entrerà in vigore il nuovo orario estivo della Navigazione Lago di Como, che è stato studiato appositamente con una intensificazione del servizio nel ramo di Lecco – commenta il Gestore Governativo Pietro Marrapodi -. E’ in programma un servizio con cadenza giornaliera per raggiungere Bellagio e rientrare verso Lecco, servendo tutti gli scali intermedi di Valmadrera, Abbadia, Mandello, Onno, Vassena, Limonta e Lierna e auspichiamo possa quanto più possibile sgravare il traffico dei bus sulla rete veicolare. La sperimentazione dello scorso weekend è stata funzionale ad individuare ulteriori soluzioni per migliorare la situazione ed è in tal senso che abbiamo proposto di mettere a disposizione la visibilità sui social media del nostro Ente con l’obiettivo di veicolare una comunicazione chiara ed efficace per i tanti turisti in zona. Nei prossimi giorni i nostri responsabili Social media realizzeranno in loco semplici video informativi per meglio indirizzare i turisti verso le molteplici soluzioni di mobilità individuate dal Tavolo. Un’informazione al pubblico preventiva, capillare ed esaustiva è sempre un’opportunità da dover cogliere per prevenire quanto più possibile i disagi”.