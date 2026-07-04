Chiusura Lecco-Ballabio: scatta il protocollo d’emergenza per limitare i disagi

SS36 Racc chiusa al traffico dalle 9 di martedì 7 luglio alle 14 di mercoledì 8 luglio

Il sindaco Bussola: “La programmazione è la strategia più efficace per affrontare situazioni complesse”

LECCO – Nella sede di corso Matteotti della Provincia di Lecco, si è svolto un importante incontro operativo in vista della chiusura della SS36 Racc nei giorni di martedì 7 luglio, a partire dalle ore 9, fino a mercoledì 8 luglio alle ore 14. All’incontro, convocato dal vicepresidente della Provincia di Lecco, Mattia Micheli,hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Lecco, con l’assessore Parolari, del Comune di Ballabio, con il sindaco Giovanni Bruno Bussola, di Anas e della Polizia Stradale.

I lavori che Anas dovrà effettuare lungo la tratta Lecco-Ballabio della SS36Racc rendono necessaria la chiusura totale in direzione Ballabio a partire dallo svincolo del Ponte Manzoni. Mentre, in direzione Milano resteranno aperti gli svincoli di via ai Poggi e di via dell’Eremo.

Nei due giorni saranno applicate le procedure di emergenza inserite nel Piano della mobilità della SS36, nella parte specificamente dedicata alla SS36 Racc, di nuova stesura ma già attuate in precedenti eventi.

“Con le misure intraprese intendiamo dare attuazione al piano di emergenza definito e predisposto in modo specifico in caso di chiusura della SS36Racc. – dichiara Mattia Micheli -. Piano che prevede una serie di interventi volti ad alleggerire i disagi agli utenti in caso di chiusura della SS36Racc.”

“Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla stesura e lo spirito costruttivo con il quale si sono svolte le interlocuzioni, in particolare la Prefettura e la Polizia Stradale ma anche i Comuni di Lecco e Ballabio e tutti i tecnici della Provincia di Lecco e la Polizia Provinciale. I disagi per gli utenti ci potranno essere, ma saranno ridotti grazie a una gestione coordinata finalizzata a limitare i blocchi in caso di incrocio tra due mezzi pesanti che percorrono la strada vecchia per Ballabio, in particolare nella strettoia di Laorca”.

L’assessore del Comune di Lecco, Stefano Parolari, aggiunge: “Il Comune di Lecco partecipa attivamente al piano di emergenza per la chiusura della SS36Racc anche per affinare il metodo di collaborazione con gli enti, che consentirà in futuro un intervento sperimentato da applicare in caso di urgenze non programmabili sul sistema viario”.

Infine il commento del sindaco di Ballabio, Bussola: “Sono molto soddisfatto che, anche in occasione di questa chiusura del tunnel della Lecco–Ballabio, venga applicato il protocollo per la gestione delle emergenze, frutto di un importante lavoro di collaborazione tra tutti gli enti coinvolti. Grazie a questo sistema condiviso sarà possibile ridurre in modo significativo gli inevitabili disagi per i cittadini. È la dimostrazione che la programmazione e la collaborazione tra istituzioni rappresentano la strada migliore per affrontare situazioni complesse come questa”.