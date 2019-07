Ciclabile Lecco-Abbadia: dal 16 settembre fioriere e illuminazione

Nuovo sopralluogo oggi pomeriggio sulla ciclabile

I lavori dureranno circa un mese e prevedono la chiusura totale

LECCO – Nel pomeriggio di oggi, mercoledì, si è svolto un sopralluogo alla ciclabile Abbadia-Lecco a cui hanno partecipato per Anas il direttore lavori ingegner Giuseppe Zanframundo con il geometra Luigi Micheli, per la Provincia di Lecco il Consigliere delegato Mattia Micheli con l’ingegner Fabio Valsecchi, per il Comune di Lecco l’Assessore Corrado Valsecchi, per il Comune di Abbadia Lariana l’Assessore Gianluca Rusconi, oltre ai rappresentanti della ditta esecutrice dei lavori.

I rappresentanti degli enti locali hanno concordato con Anas di rinviare al 16 settembre l’avvio dei lavori di completamento del primo stralcio con alcune finiture, le fioriere e l’illuminazione verso la località Pradello.

Questa decisione è stata presa per evitare di chiudere la ciclabile nel periodo estivo, di grande affluenza da parte dei cittadini e dei turisti, che dall’apertura a oggi hanno preso d’assalto la ciclabile.

I lavori di completamento dureranno circa un mese e prevedono la chiusura totale della ciclabile, non essendo possibile procedere per piccoli cantieri; i rappresentanti degli enti locali hanno chiesto ad Anas e alla ditta di eseguire i lavori dal lunedì al venerdì e di riaprire la ciclabile il sabato e la domenica, per consentire a cittadini e turisti di utilizzarla nel fine settimana.