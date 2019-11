Ciclabile Lecco-Abbadia, ora si (ri)progetta l’ultimo tratto

Sopralluogo in vista della conclusione del primo tratto

Indagini tecniche per il progetto del tratto Pradello-Abbadia

LECCO – Oggi si è svolto un nuovo sopralluogo alla ciclopedonale Abbadia-Lecco a cui hanno partecipato per Anas il responsabile area compartimentale Lombardia ingegner Marco Angelo Bosio e il direttore lavori ingegner Giuseppe Zanframundo, per la Provincia di Lecco il Consigliere delegato Mattia Micheli con l’ingegner Fabio Valsecchi, per il Comune di Lecco gli Assessori Corrado Valsecchi e Gaia Bolognini, per il Comune di Abbadia Lariana il sindaco Roberto Sergio Azzoni.

I presenti hanno preso atto dello stato di avanzamento dei lavori di completamento del primo stralcio con la posa delle fioriere e dell’illuminazione da Lecco verso la località Pradello, così che, come richiesto anche dalle istituzioni preposte alla sicurezza e all’ordine pubblico, risulti assicurata una costante illuminazione della ciclopedonale.

Anas ha comunicato che entro la fine dell’anno procederà alla rimozione dei vecchi new jersey, al riempimento delle fioriere con la terra e alla messa in funzione dell’impianto di irrigazione. Questi lavori saranno effettuati con un cantiere mobile, utilizzando principalmente la sede stradale e garantendo l’utilizzo della ciclabile. All’inizio della primavera nelle fioriere verranno piantate le essenze arboree, che consentiranno una ulteriore separazione rispetto alla sede stradale, migliorando la vista panoramica verso il lago.

Inoltre i rappresentanti degli enti locali hanno nuovamente richiesto ad Anas di provvedere al ripristino dell’accesso a lago nei pressi della piazzola con la panchina di sosta, alla manutenzione e alla messa in sicurezza della scala, e di dare pronta attuazione anche all’illuminazione del sottopasso in località Pradello. Anas ha assicurato l’impegno a completare quanto prima anche queste opere.

Indagini tecniche per il Pradello – Abbadia Lariana

Quanto al tratto tra Pradello e Abbadia Lariana Anas ha comunicato che proseguono come da cronoprogramma le indagini tecniche propedeutiche per fornire al progettista già individuato tutti i dati necessari alla progettazione esecutiva. I rappresentanti degli enti locali hanno espresso soddisfazione per le informazioni ricevute da Anas.