E’ fissata giovedì 18 aprile alle 11 l’apertura del tratto tra Lecco e Pradello

Oggi pomeriggio nuovo sopralluogo al cantiere della ciclabile Lecco-Abbadia

LECCO – Nel pomeriggio di oggi, venerdì, si è svolto un sopralluogo al cantiere della ciclabile Abbadia-Lecco per un aggiornamento sui lavori del primo stralcio dell’opera.

Al sopralluogo hanno partecipato per Anas il responsabile area compartimentale Lombardia Marco Angelo Bosio e il direttore lavori Giuseppe Zanframundo, per la Provincia di Lecco i Consiglieri Mattia Micheli e Stefano Simonetti con l’ingegner Fabio Valsecchi, per il Comune di Lecco il Vice Sindaco Francesca Bonacina e gli Assessori Gaia Bolognini e Corrado Valsecchi, oltre ai rappresentanti della ditta esecutrice dei lavori.

I rappresentanti di Anas hanno accolto la richiesta degli enti locali di procedere con l’apertura del primo tratto fino alla località Pradello prima delle festività pasquali, per consentire l’utilizzo dell’opera in un periodo caratterizzato anche dai ponti del 25 aprile e 1° maggio, che richiamerà molti visitatori sul territorio.

Pertanto il primo stralcio dell’opera verrà aperto giovedì 18 aprile alle ore 11; successivamente verrà completato con alcune finiture e con l’illuminazione verso la località Pradello, per dare continuità al progetto della ciclabile e mettere in sicurezza una zona molto frequentata.

I rappresentanti di Provincia e Comuni hanno espresso soddisfazione per questo primo traguardo ormai alle porte, ribadendo al tempo stesso ad Anas la richiesta di massima attenzione anche sulla parte principale dell’opera, attesa ormai da anni dal territorio.