Ciclopedonale Bione, riapre il tratto interrotto per la costruzione del Quarto Ponte

Ripristinato dopo il cantiere Anas, da sabato sarà di nuovo percorribile

“Consigliando l’uso con la luce naturale, fino alla consegna e attivazione per fine mese dell’impianto di illuminazione”

LECCO – Interrotto a giugno 2024 per consentire ad Anas l’allestimento del cantiere che ha portato alla realizzazione del ponte Manzoni (quarto ponte), il tratto di pista ciclopedonale cha va dal depuratore al centro spotivo comunale Al Bione ritornerà percorribile a partire da sabato.

Sono infatti terminati i lavori di ripristino del manto stradale e dei cordoli, mentre restano da eseguire gli interventi di realizzazione dell’impianto di illuminazione a sevizio di quel tratto.

“La restituzione dell’area, oltre a essere una buona notizia, perché consente la fruibilità della pista ciclopedonale, è un bella sorpresa perché la sistemazione dello stato dei luoghi consente una veduta panoramica migliore della precedente – spiega l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Lecco Stefano Parolari -. La pista risulta allargata di circa 50 centimetri e l’argine è visibile”.

“In questo momento chiediamo ancora un po’ di pazienza, consigliando l’uso con la luce naturale, fino alla consegna e attivazione per fine mese dell’impianto di illuminazione – conclude l’assessore -. Allo stato attuale rimane, inoltre, interdetto il passaggio ciclopedonale che dalla pista porta verso i complessi commerciali di MediaWorld ed Esselunga, in quanto ancora utilizzato per accedere al cantiere”.