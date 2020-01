Ciclopedonale Lecco-Pradello, cestini scomodi, ma sono provvisori

Sulla ciclopedonale compaiono i cestini per la spazzatura ma alcuni utenti ne segnalano la scomodità

L’assessore Valsecchi precisa: “Posizione provvisoria, il cantiere è ancora in corso”

“LECCO – Dopo l’attivazione dei punti luce, lo scorso venerdì, sulla ciclopedonale da Caviate a Pradello sono comparsi anche i cestini dei rifiuti.

In redazione, però, sono giunte dai nostri lettori diverse segnalazioni circa il fatto che i cestini sarebbero posizionati troppo distanti dalla ciclopedonale, dunque scomodi per gettare i rifiuti (in foto).

Abbiamo chiesto lumi all’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Lecco, Corrado Valsecchi, che sta seguendo da vicino i lavori lungo il percorso ciclopedonale: “Tranquillizzo i cittadini e chiedo loro di portare pazienza – ha dichiarato – la posizione dei cestini è attualmente provvisoria, essendo ancora il cantiere in corso. Al termine dei lavori verranno collocati negli appositi e comodamente raggiungibili spazi lungo la ciclopedonale”.